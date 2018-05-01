Закон об освобождении туроператоров от НДС может быть принят этой весной

В ближайшее время Минфин России должен внести законопроект в Госдуму

Законопроект об освобождении туроператоров от НДС на туры по России в ближайшее время будет внесен в Госдуму, его могут принять до 30 июля 2023 года, сообщают пресс-служба Минэкономразвития и «Интерфакс».

"Туристические операторы – это системообразующие игроки в отрасли. Именно они формируют продукт, рассказывают про новые направления, создают спрос и на гостиницы, и на авиакомпании. Нам важно поддержать их, поэтому настаиваем на освобождении от НДС туроператоров, причем с 1 января этого года. Есть консенсус с Госдумой по данному вопросу, планируется принять закон в весеннюю сессию", — цитирует пресс-служба главу министерства Максима Решетникова.

Как отметили в ведомстве, в ближайшее время Минфин России должен внести законопроект в Госдуму РФ.

Напомним, что 24 января на совещании с президентом РФ министр экономического развития Максим Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин это предложение поддержал. Владимир Путин согласился с необходимостью этой меры.

Освобождение туроператоров от уплаты НДС на туры по России позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить цены на организованный отдых в регионах, заявил ранее президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

«Это долгожданная новость, над этим отрасль долго работала. Эта мера была очень нужна, поскольку вся фискальная нагрузка ложилась на туроператора без возможности возмещения от поставщиков. Особенно остро стоял вопрос после того, как льготу по НДС получили гостиницы, и туроператоры стали единственным звеном в отрасли, которое платило НДС», — рассказал он.

Как отметил г-н Уманский, обнуление НДС позволит туроператорам снизить цены на турпродукт, но маловероятно, что это снижение составит 20%.

Согласны с главой РСТ и в туркомпании Fun&Sun. «Сейчас сложилась такая ситуация, что, собрав турпродукт из услуг перевозки и проживания, которые имеют льготное налогообложение по НДС, туроператоры должны платить налог в размере 20%.

Так как туроператоры не получают возвратный НДС, компании были вынуждены закладывать налог в стоимость турпродукта.

Соответственно, освобождение от НДС позволит снизить его стоимость», — пояснили в пресс-службе туроператора

/TOURBUS.RU