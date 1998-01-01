Посольство Сербии: безвизовый режим для россиян продолжает действовать

Как сообщает сегодня АТОР, безвизовый режим с Сербией продолжит действовать. Официальной информации об изменении правил посещения страны нет, несмотря на распространяемые в соцсетях сообщения об отмене безизового режима.

Посольство Сербии в Москве обращается к туристам с просьбой не доверять непроверенным сведениям.

Сообщения об отмене безвизивого режима с Сербией с 1 марта 2023 года стали появляться на этой неделе в русскоязычных телеграмм-каналах. Атор связался с

посольством Сербии в Москве 22 февраля. Там информацию об отмене безвизового режима опровергли и призвали доверять только официальным источникам.

Сотрудники посольства сообщили, что они в курсе распространяемых в медиа и социальных сетях неверных сведений – запросы на консультацию по этому вопросу действительно поступают.

«На данный момент информации о том, что Сербия вводит визовые корректировки в отношении россиян, нет. Мы настоятельно рекомендует в таких вопросах ориентироваться только на официальные источники – МИД, посольство Сербии в Москве. Если произойдут какие-то изменения, мы оперативно сообщим об этом.

Но пока все остается так, как есть – россиянам для посещения Сербии виза не нужна, при условии, что путешествие продлится не более 30 дней», – сказали в посольстве.

Как напоминает АТОР, для желающих задержаться в стране более чем на 30 дней, доступны туристические визы типа С. Чтобы получить такую, нужны подтверждение проживания в отеле либо приглашение от друзей или родственников. С ней можно оставаться в стране до 90 дней в течении каждых 180 дней.

Сербия также выдает учебные и рабочие визы типа D на 180 дней.

/TOURBUS.RU