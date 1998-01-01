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22 февраля
АНТОР собрал друзей и коллег
Традиционная встреча Ассоциации национальных туристических офисов в России прошла в столице
Традиционная встреча Ассоциации национальных туристических офисов в России (АНТОР) прошла в Москве 21 февраля. В ней приняли участие руководители и представители турофисов Таиланда, Мальдив, Шарджи, Китая, Южной Кореи, Японии, Франции, Португалии.
Единогласно в состав объединения была принята новый советник по туризму Посольства Республики Куба в РФ Кристина Леон Изнага, приступившая к работе в Москве в начале февраля.
Далее состоялось награждение лауреатов премии АНТОР им. Барнабаша Лакатоша за 2022 год. Почетной наградой были отмечены: Валентин Шестак, руководитель офиса JNTO «за активное начало работы в России», представительство Atout France «в связи с 20-летием успешной и плодотворной деятельности в России«, Константин Кинель, директор по маркетингу представительства по туризму Таиланда (ТАТ) в связи с 35-летием работы в туризме.
Специальный приз АНТОР был вручен генеральному директору медиахолдинга «Турбизнес» Ивану Калашникову «за многолетнее сотрудничество и поддержку АНТОР».
В деловой части встречи Иван Калашников также представил статистику и анализ въездного туризма в РФ и выезда из РФ по итогам 2022 года.
Официальная часть продолжилась неформальным дружеским общением.
На фото (сверху вниз): награды АНТОР Константину Кинелю (TAT), Анне Пясецкой (JNTO), Елене де Бошам, Марии Вербовой (Atout France) и Ивану Калашникову (медиахолдинг «Турбизнес») вручают Дмитрий Смирнов, председатель АНТОР, руководитель представительства по туризму Мальдив и Сергей Канаев, почетный председатель АНТОР.
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