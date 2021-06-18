В отношении экс-министра туризма Ставрополья возбуждено еще одно уголовное дело

В настоящее время экс-министр Кирилл Реут и его предшественник Александр Трухачев находятся под стражей

Новое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Установлено, что бывший чиновник в 2019 году в сговоре с другими фигурантами организовал изготовление конкурсной документации для заключения госконтракта на оказание услуг по проведению исторического перфоманса в городе-курорте Кисловодске на сумму 1 млн 690 тыс. рублей", — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

По данным пресс-службы, при этом фактическая рыночная стоимость услуг по контракту составляла 324 тыс. рублей.

Кроме того, конкурсная документация была подготовлена по определенным требованиям, "обеспечивающим победу конкретному участнику — фирме, подконтрольной фигурантам". Отмечается, что в результате бюджету Ставропольского края причинен ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года суд продлил срок содержания под стражей двум бывшим министрам туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края до 2 марта 2023 года. Экс-чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий при исполнении ряда госконтрактов (ч.3 ст.286 УК РФ).

По делу одного из них ущерб бюджету оценивается в более чем 45 млн рублей, второго — превышает 25 млн рублей.

Руководитель фирмы, с которой заключались контракты, также был заключен под стражу по обвинению по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавлял Кирилл Реут (на фото). Губернатор края Владимир Владимиров отстранил его от должности сразу после возбуждения уголовного дела, а затем уволил в связи с утратой доверия.

Предшественником Реута на посту министра был Александр Трухачев. Он был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.

Как сообщало послеа ареста г-на Реута издание «Блокнот Ставрополя», первоначально в материалах уголовного дела речь шла о контракте на организацию и проведение фестиваля фейерверков «PyroFivePeaks» в 2021 году. Мероприятие так и не состоялось, однако часть средств была-таки выплачена подрядчику — ООО «Синестетика», единственному участнику аукциона.

«В тендере на организацию и проведение «PyroFivePeaks» принимала участие только одна фирма — ООО «Синестетика», которая специализируется на деятельности в области дизайна. Цена контракта составила 62,9 миллиона рублей. Примечательно, что в документах на тендер мелькает фамилия и предыдущего министра туризма Трухачева.

Прокуратура и УФСБ по Ставропольскому краю заявляли, что будут проверять многомиллионные контракты, заключенные ведомством в период с 2019 по 2021 год. Не исключено, что скоро в деле «фестиваля фейерверков» может появиться еще один фигурант», - сообщало тогда издание.

/TOURBUS.RU