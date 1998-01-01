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«Интурист» открыл продажи туров в Ливан

К перспективному средиземноморскому направлению "присматриваются" еще несколько туроператоров

Как сообщает сегодня АТОР, туроператор «Интурист» открыл продажи туров в Ливан. К бронированию с марта доступны пакетные экскурсионные и сити-туры на регулярных стыковочных рейсах с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга, проживанием в отелях Бейрута и набором экскурсий, которые туристы могут выбрать самостоятельно.

Также туристы могут выбрать комплексное наземное обслуживание в Ливане без перелета, куда входит проживание в Бейруте, ежедневное экскурсионное обслуживание с профессиональным русскоязычным гидом, входные билеты на объекты.

«Интурист» предлагает классическую экскурсионную программу в Ливан на 5 или 7 ночей, а также возможность бронирования отелей Бейрута. Выбор большой – от бюджетных гостиниц 3* до отелей 5* международных брендов, например, Crown Plaza, Kempinski, Movenpick.

По информации АТОР, еще несколько туроператоров «присматриваются» к Ливану и рассматривают возможность включения этого направления в свой ассортимент.

«Мы изучаем предложения, которые поступили от ливанских партнеров. Будем смотреть цены, наличие удобных авиарейсов, и, возможно, примем решение в пользу этого направления», — сообщили в туроператорской компании Space Travel.

Как поясняют эксперты, Ливан недооценен на российском рынке, поскольку и туристическая розница, и сами туристы слабо осведомлены о туристических возможностях этого направления.

С учетом этого, необходима серьезная поддержка от туристических властей Ливана: при активном продвижении направления интерес к нему обязательно возрастет.

Эксперты туристического рынка отмечают, что Ливан, как туристическое направление, интересен по нескольким причинам. Во-первых, это разнообразные возможности отдыха: экскурсионный, пляжный, гастрономический, паломнический и даже горнолыжный.

Во-вторых, нет сложностей со въездом: гражданам РФ однократная 30-дневная виза в Ливан оформляется в аэропорту по прибытию (17 долларов).

Кроме того, в Ливане отменены все ковидные ограничения.

«В Ливане можно прекрасно сочетать экскурсии с пляжным отдыхом. В Ливане более сотни значимых достопримечательностей, начиная от природных (озера, водопады, пещеры) и заканчивая различными памятниками истории и архитектуры. Тут находится один из древнейших городов на планете – Библос, библейские Сидон и Тир, самый большой храмовый комплекс античного мира Баальбек, замки крестоносцев», — рассказали в «Интуристе».



«Отельные пляжные клубы чаще всего предоставляют полный спектр инфраструктуры, хотя и на городских общественных пляжах безопасно и есть возможность для полноценного отдыха. Даже проживая в городских отелях Бейрута, можно доехать, а иногда и дойти, до ближайшего места купания в море», — добавили в компании.

/TOURBUS.RU

Фото: Piqsels.com