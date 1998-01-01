«Аэрофлот» с конца мая полетит в Измир

Рейсы на Эгейское побережье турции будут осуществляться четыре раза в неделю на Boeing-737

Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 мая открывает регулярные рейсы из Москвы в турецкий город Измир, - сообщает пресс-служба национального перевозчика.

По данным пресс-службы перевозчика, полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю по следующему расписанию (время местное): рейс SU2150 Москва — Измир в 8.00 по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Из Измира рейс SU2151 будет вылетать в 14.20 в те же дни.

«Измир — промышленный и торговый центр страны и крупный порт, расположенный у побережья Эгейского моря. Полёты «Аэрофлота» в новый пункт Турции расширяют возможности как для деловых, так для и туристических поездок россиян.

Путешественникам будут интересны уникальные образцы архитектуры и музеи, насыщенная городская жизнь и великолепные пляжи, рестораны и магазины. В двух часах езды от Измира расположен один из самых известных и больших памятников античности — древнегреческий город Эфес», - сообщили в пресс-службе.

По данным Росавиации, в текущем зимнем сезоне в Турцию на регулярной основе летают девять российских авиакомпаний, с турецкой стороны — четыре.

Напомним, что ранее мы сообщали, что туроператор Anex Tour 29 апреля запускает полетную программу из Москвы в Измир на рейсах авиакомпании Pegasus Airlines, она запланирована до конца летнего сезона.

Как отметили в компании, с появлением нового аэропорта прилета существенно сократилось время трансфера до курортов Измира (Чешме, Оздере, Гумульдур) и Айдына (Кушадасы, Дидим). Самый длинный трансфер займет полтора часа.

По данным, опубликованным министерством культуры и туризма Турции, в 2022 году страну посетили 44. 564. 395 иностранных туристов. Это на 80% больше, чем в 2021 году и всего на 1,1% меньше, чем в 2019 году.

При этом на втором, после Гемании, месте по объемам турпотока в Турцию в 2022 году оказалась Россия (5 232 611 прибытий).

Из-за геополитического кризиса, повлекшего сокращение объемов авиаперевозок российскими авиакомпаниями, турпоток из России в Турцию вырос на 11,5% к 2021 году, но все еще остался меньше на 25,4%, чем в 2019 году.

В провинцию Измир Эгейского региона Турции в 2022 году прибыли 30 204 россиянина, что на 291% больше, чем в 2021 году (7719) и на 16,8% больше, чем в 2019 году (25 848). Здесь россияне не вошли в первую десятку въездных рынков.

/TOURBUS.RU

Фото: Piqsels.com