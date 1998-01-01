Петербург стал лидером по бронированию на «длинные» февральские выходные

На Северную столицу приходится 22% всех резервирований, сделанных на период 23-26 февраля

Санкт Петербург занял первое место по популярности у отечественных туристов на предстоящих длинных февральских выходных. К такому выводу пришли аналитики одного из ведущих сервисов путешествий.

На Северную столицу приходится 22% всех резервирований, сделанных на период с 23 по 26 февраля.

В тройку лидеров вошли Москва (15%) и Сочи (6%), - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

Лидерство Петербурга в туристской сфере подтверждает и исследование известного российского сервиса бронирования отелей. Город на Неве возглавляет рейтинг направлений, которые туристы из разных регионов страны выбрали для коротких – длиной два-четыре дня – путешествий в феврале и марте. Второе и третье места также занимают Сочи и Москва.

Кстати, по данным того же сервиса, в феврале Северная столица вошла в тройку самых популярных городов для отдыха с детьми.

Санкт Петербург привлекает туристов в любое время года, и февраль не исключение. Погода уже радует солнечными днями, а культурно-познавательная программа может быть дополнена событиями на открытом воздухе, - отметили в пресс-службе.

Гостеприимный город подготовил для туристов огромный спектр предложений на любой вкус и для любого возраста: фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд», световое шоу в Ботаническом саду, масленичные гуляния, выставки и спектакли, катки и горки, а также многое другое.

Сориентироваться в этом многообразии помогает официальный городской туристский портал Visit Petersburg. Здесь сосредоточена информация о самых интересных событиях, классических достопримечательностях, новых точках притяжения, маршрутах, наиболее ярко раскрывающих красоту Северной столицы, кафе и ресторанах, демонстрирующих гастрономические богатство нашего города.

Напомним, что на новогодних каникулах Петербург вошел в топ ведущих направлений туристского спроса и принял около миллиона гостей из разных регионов страны.

/TOURBUS.RU

Фото: Комитет по развитию туризма С-Петербурга

