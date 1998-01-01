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22 февраля
Петербург стал лидером по бронированию на «длинные» февральские выходные
На Северную столицу приходится 22% всех резервирований, сделанных на период 23-26 февраля
Санкт Петербург занял первое место по популярности у отечественных туристов на предстоящих длинных февральских выходных. К такому выводу пришли аналитики одного из ведущих сервисов путешествий.
На Северную столицу приходится 22% всех резервирований, сделанных на период с 23 по 26 февраля.
В тройку лидеров вошли Москва (15%) и Сочи (6%), - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Лидерство Петербурга в туристской сфере подтверждает и исследование известного российского сервиса бронирования отелей. Город на Неве возглавляет рейтинг направлений, которые туристы из разных регионов страны выбрали для коротких – длиной два-четыре дня – путешествий в феврале и марте. Второе и третье места также занимают Сочи и Москва.
Кстати, по данным того же сервиса, в феврале Северная столица вошла в тройку самых популярных городов для отдыха с детьми.
Санкт Петербург привлекает туристов в любое время года, и февраль не исключение. Погода уже радует солнечными днями, а культурно-познавательная программа может быть дополнена событиями на открытом воздухе, - отметили в пресс-службе.
Гостеприимный город подготовил для туристов огромный спектр предложений на любой вкус и для любого возраста: фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд», световое шоу в Ботаническом саду, масленичные гуляния, выставки и спектакли, катки и горки, а также многое другое.
Сориентироваться в этом многообразии помогает официальный городской туристский портал Visit Petersburg. Здесь сосредоточена информация о самых интересных событиях, классических достопримечательностях, новых точках притяжения, маршрутах, наиболее ярко раскрывающих красоту Северной столицы, кафе и ресторанах, демонстрирующих гастрономические богатство нашего города.
Напомним, что на новогодних каникулах Петербург вошел в топ ведущих направлений туристского спроса и принял около миллиона гостей из разных регионов страны.
/TOURBUS.RU
Фото: Комитет по развитию туризма С-Петербурга
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