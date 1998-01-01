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Туристы в Аланье почувствовали очередное землетрясение

Вчера в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение силой 6,4 балла

Отдых российских туристов в турецкой Анталье проходит в штатном режиме, жалоб или просьб о прерывании отдыха из-за подземных толчков не поступало, сообщили «Интерфаксe» туроператоры.

«Расстояние от провинции Хатай до Антальи – около 500 км. Эпицентр землетрясения находится далеко от основных туристических зон, где российские туристы отдыхают зимой. Обслуживание туристов проходит в штатном режиме: жалоб не поступало, запросов на прерывание отдыха тоже», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Как сообщали туристы в соцсетях, толчки ощущались на курорте Аланья в 100 км от Антальи. Но, как уточнили в "Интуристе", основной турпоток из России зимой приходится на отели Антальи, Белека, Манавгата и Кемера, а в Аланье туристов почти нет.

Аналогичную информацию сообщили и в пресс-службе туроператора Anex Tour.

«Отдых россиян проходит в обычном режиме. В Аланье сейчас единицы туристов, в основном зимой они предпочитают останавливаться в Анталье, Кемере, Белеке», — добавили в компании.

Ранее управление по устранению последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций в Турции (AFAD) попросило жителей и власти Антальи и Мерсина держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря после землетрясения в Хатае магнитудой 6,4 и 5,8 баллов. Позже ведомство отменило предупреждение.

По информации «Интерфакса», в понедельник на границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 643 балла. Оно ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле. В результате землетрясения около 300 человек в Турции получили ранения и травмы различной тяжести, 6 человек погибли.

Кроме того, около 90 повторных сейсмических толчков последовало после нового землетрясения на юге Турции, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD). Магнитуда самого мощного афтершока составила 5,8.

В AFAD отметили, что направили в пострадавшую от стихии провинцию Хатай поисково-спасательные команды.

/TOURBUS.RU

Фото: Aramlyk24.