Эксперты: Более 90% наших туристов проведут предстоящие «длинные выходные» в России

Более 90% российских туристов в предстоящие длинные выходные будут отдыхать в России. Самые популярные направления на эти даты – Краснодарский край, Москва и Петербург, Подмосковье, Золотое кольцо, Татарстан и Карелия, горнолыжные курорты Северного Кавказа, Шерегеш, - сообщают сегодня РСТ и «Интерфакс».

«При этом в прошлом году более 80% отдыхали в стране», – сообщил накануне на пресс-конференции в «Известиях» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, популярность февральских праздников у туристов в этом году заметно выше чем год назад, так как в 2022 году был лишь один праздничный выходной посередине недели.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в свою очередь, отметил, что на 23 февраля забронировано в три раза больше поездок, чем на 8 марта, на которое в этом году выпадает один выходной. По его словам, в среднем россияне путешествуют один-два раза в год. «У нас не так много сограждан, которые могут себе позволить поездки на Новый год, 23 февраля, 8 марта, а потом еще и летом». Обычное количество поездок – одна-две в году. Одна летом, а вторая – на что хватит ресурсов», – пояснил эксперт.

По данным «Дельфина», среди наиболее популярных направлений на праздники – Краснодарский край, горнолыжные курорты горного кластера Сочи, Татарстан, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Как рассказалг-н Ромашкин, на праздники распроданы все отели, предлагающие разумное соотношение цены и качества. Особенно в Подмосковье и на курортах Красной Поляны, куда поедет множество лыжников. Подмосковье, по его словам, популярно у москвичей благодаря отсутствию расходов на транспорт.

А к стоимости отдыха, например, в Сочи нужно добавить расходы на перелет, цена которого из Москвы выросла до 20 тыс. рублей.

Г-н Барзыкин добавил, что, несмотря на отсутствие в этом году акции кэшбэка, туристы могут сэкономить до 20% стоимости отдыха, покупая организованные туры у туроператоров.

«Мы все скорбим по кешбэку, но при раннем бронировании у туроператора можно значительно сэкономить. В том числе и время, так как его не нужно тратить на организацию путешествия и поиск интересных объектов», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com