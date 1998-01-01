Новости Правительство РФ разрешило туристам из 19 стран получать турвизы по брони в отель Среди таких туристов — граждане Индии, Китая, Ирана и Турции

Правительство разрешило гражданам 19 стран получать въездные визы в Россию на срок до 6 месяцев на основе бронирования места в отеле, следует из распоряжения Кабмина, размещенного на официальном портале правовой информации. «…утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, гражданам которых выдается обыкновенная туристическая виза на срок до 6 месяцев, на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей», — говорится в тексте документа, который цитирует «Интерфакс». В список стран, чьи граждане получили право оформлять туристические визы по брони гостиниц, вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины. Как следует из документа, новый визовый режем будет введен 5 марта – после вступления в силу 501-ФЗ от 5 декабря 2022 года, вносящего соответствующие поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Напомним, что, согласно данным Пограничной службы ФСБ РФ, Россию в 2022 году с туристическими целями посетили 200,1 тыс. иностранцев. Это почти на 4,9 млн или в 25,5 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году. Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года оказался меньше, чем даже в «ковидные» 2020 и 2021 г. По итогам 2022 года на первом месте по количеству визитов, целью которых был указан туризм, оказалась Германия. Впрочем, эксперты АТОР отмечают, что у скорее всего, в случае Германии речь идет о бизнес-визитах и визитах с личными целями.По данным статистики Погранслужбы ФСБ РФ, всего граждане Германии за 2022 год год совершили 25,4 тыс. «туристических» визита в Россию. На втором месте по иностранному турпотоку в Россию в 2022 году – Турция. За прошлый год граждане этой страны совершили 22,6 тыс. визитов с целью туризма в Россию. Это примерно столько же, сколько годом ранее (23,2 тыс. в 2021 году), но больше, чем в 2020 году (15,8 тыс.). На третьем месте – Иран (14,6 тыс. визитов с целью туризма). В сравнении с пандемийными 2020–2021 годами турпоток из Ирана в Россию вырос в 14 раз. Но все же до 2019 года данные по 2022 году все еще не дотягивают Комментируя решение правительства, директор по въезду компании «Академсервис» Дмитрий Козлов. которого цитирует сегодня RTN, подчеркивает, что любые инициативы в облегчении визовой процедуры стимулируют туристический поток. «Другое дело, что единственная такая мера обычно работает слабо, решения должны идти в комплексе. Потому что визы – не проблема, они не так дороги и получить их нетрудно. Основные проблемы сейчас с перелетом. Билеты очень дорогие даже для небедных туристов, например, из Саудовской Аравии, которые едут большими семьями», - добавил эксперт. По его словам, стоит обсудить возможность дотирования отдельных рейсов или туроператоров, которые привлекают туристов в Россию. Например, до пандемии московское правительство субсидировало принимающие компании в зависимости от количества привезенных туристов. Как считает Козлов, это была очень чувствительная мера для турбизнеса. По словам исполнительного директора компании «Фаворит» Анисии Якушевой, упрощение въезда в Россию внушает оптимизм. «Механизм, когда можно просто приехать по брони отеля или туроператора, конечно, очень удобен. Но когда до пандемии обсуждался этот вопрос, речь шла о 52 странах. Поэтому мы ждали более расширенного списка, нынешний маловат. За его бортом точно остались страны, дружественные, лояльные к России и готовые к нам ехать. Но сейчас главное, чтобы предложенный механизм заработал и не было проблем при пересечении границы. Затем можно думать о расширении списка», - сказала она RTN. /TOURBUS.RU

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