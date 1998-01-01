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21 февраля
Гостей выставки «Интурмаркет» ждут бесплатные билеты
Международная турвыставка «Интурмаркет 2023» пройдет с 13 по 15 марта в «Экспоцентре»
Восемнадцатая Международная туристическая выставка «Интурмаркет» пройдет с 13 по 15 марта в «Экспоцентре». Для ее бесплатного посещения необходимо зарегистрироваться и получить электронный бейдж. Распечатав его, вы получаете право на вход на выставку без заполнения анкеты и получение бейджа на стойке регистрации без потери времени на входе.
Спикеры представят обзоры глобальных и российских направлений развития туризма, расскажут о меняющихся предпочтениях туристов, о влиянии технологий на современных путешественников, последних тенденциях в маркетинге турфирм и многом другом. Среди тем, которые планируется обсудить — новые рынки, кадровая политика, законодательство, безопасность мероприятий и их продвижение в современных условиях. Особое внимание планируется уделить бюджетированию мероприятий и различных грантам и субсидиям.
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