Гостей выставки «Интурмаркет» ждут бесплатные билеты

Восемнадцатая Международная туристическая выставка «Интурмаркет» пройдет с 13 по 15 марта в «Экспоцентре». Для ее бесплатного посещения необходимо зарегистрироваться и получить электронный бейдж. Распечатав его, вы получаете право на вход на выставку без заполнения анкеты и получение бейджа на стойке регистрации без потери времени на входе.



За три дня выставки вы сможете:

— поддержать старые и установить новые деловые контакты в формате живого общения с ведущими игроками российского и зарубежного рынков, ключевыми туроператорами и представителями туристических агентств;

— повысить свой профессиональный уровень и изучить тренды индустрии на бесплатных мероприятиях деловой программы.

Спикеры представят обзоры глобальных и российских направлений развития туризма, расскажут о меняющихся предпочтениях туристов, о влиянии технологий на современных путешественников, последних тенденциях в маркетинге турфирм и многом другом. Среди тем, которые планируется обсудить — новые рынки, кадровая политика, законодательство, безопасность мероприятий и их продвижение в современных условиях. Особое внимание планируется уделить бюджетированию мероприятий и различных грантам и субсидиям.



А еще:

— обсудим, как меняется внутренний рынок туризма: его текущее состояние и прогноз на будущее;

— расскажем, какие цели и задачи стоят перед туристическим бизнесом в новых реалиях;

— поделимся лайфхаками, как туристическому бизнесу оставаться на высоте в конкурентной среде;

— рассмотрим кейсы компаний-клиентов: технологии, которые они использовали и результаты, которые они получили.



Организаторы позаботились о вашем комфорте для работы на выставке:

— Используйте для переговоров Networking lounge, где есть все необходимое для плодотворной работы;

— Воспользуйтесь услугой назначения деловых встреч и проведите время максимально эффективно;

— Несколько кафе и ресторанов ждут вас на чашечку кофе, а камера хранения заберет ваши вещи на хранение, чтобы не пришлось думать о чемодане весь рабочий день.



Самая актуальная и полезная информация о выставке, специальные предложения от участников, персональные рекомендации для посещения выставки — все это на сайте www.itmexpo.ru и в вашем любимом мессенджере.

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