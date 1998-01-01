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Выяснилось, сколько потратят российские туристы на февральские праздники

Онлайн-сервис Travelata рассказал о самых дорогих и бюджетных турах на предстоящие «длиннные выходные»

Самый дорогой тур на февральские праздники обошелся в более чем 650 тысяч рублей. Такие данные предоставили аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Российские туристы решили конец февраля провести в Юго-Восточной Азии.

А вот самый бюджетный тур на 23 февраля обошелся путешественникам более чем в 75 раз дешевле.

Самой дорогой поездкой на 23 февраля стало путешествие на тайский курорт Као-Лак. По данным интернет-магазина туров Travelata.ru, оно обошлось отпускникам в 668 268 рублей. Отдыхающие отправятся из Москвы и в общей сложности проведут в Юго-Восточной Азии 13 ночей в пятизвездочном отеле. В тур входит питание по системе «все включено». В Таиланде проведут это время двое взрослых с ребенком.

В прошлом году самой дорогой поездкой на февральские праздники стало путешествие на Мальдивы. Двое взрослых съездили в пятизвездочный отель с завтраками и ужинами на 7 ночей. За такой отдых они заплатили 551 740 рублей.

Цена на самые бюджетные туры за год практически не изменилась, хотя средние чеки за это время выросли. Например, самой дешевой в этом году на 23 февраля стала поездка из Казани в Санкт-Петербург.

Две ночи один взрослый с ребенком проведут в Северной столице за 8846 рублей. Гостиница без питания, но в сервис входят завтраки.

Самым бюджетным вариантом в прошлые февральские праздники, так же как и в этом, стало путешествие в Санкт-Петербург, но из Челябинска. Оно стоило 8554 рубля на одного взрослого с перелетом. Путешественник жил в отеле без звезд две ночи, в обслуживание входили завтраки.

Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, отмечает в этой связи: «В этом году туристам очень повезло, ведь на февральские праздники они получили сразу четыре свободных дня и могут использовать их для путешествия. Самыми популярными направлениями стали Россия, Эмираты и Египет.

Однако если мы говорим о максимально бюджетных вариантах, то Санкт-Петербург остается лидером. Туристы сейчас используют все возможности, чтобы расширять кругозор и чаще путешествовать».

/TOURBUS.RU