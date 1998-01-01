Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых турпоездках

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное во время пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Как отметили в министерстве, для пропуска китайских туристов в Россию Минэкономразвития должно получить актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять групповые туры в рамках соглашения, и передать его пограничной службе ФСБ РФ.

«Минэкономразвития России ожидает этот список от Минкультуры и туризма КНР в ближайшее время», — подчеркнули в пресс-службе.

Как напоминает «Интерфакс», соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Действие соглашение было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии.

Как сообщалось, 6 февраля власти Китая отменили ограничения на въезд и выезд, связанные с коронавирусом, и разрешили своим гражданам поездки в 20 зарубежных стран, в том числе Россию. Однако туроператоры сообщали, что пока не возобновятся безвизовые групповые поездки восстановление массового туризма невозможно.

Возобновление действия соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и КНР не означает, что туристы уже могут отправляться в путешествия, турбизнес ждет дату начала формирования групп, сообщает в свою очередь сегодня Ассоциация туроператоров России.

«Очередной шаг по возобновлению полноценного туристического потока между Китаем и Россией сделан, но сообщение о возобновлении действия соглашения о безвизовом обмене туристами между Россией и Китаем не означает начала работы по отправке туристов как с одной, так и с другой стороны. Дата возобновления таких поездок пока не названа.

В настоящее время происходит урегулирование ряда технических вопросов, один из главных в этом перечне – обмен списками уполномоченных туроператоров», — говорится в сообщении.

«Однако необходимо понимать, что даже предоставление списка не будет означать возобновления безвизовых поездок, пока обе стороны не договорятся и не обнародуют дату – с какого момента можно начать формировать группы по безвизовому обмену», — подчеркнули в АТОР.

При этом нкоторые опрошенные эксперты считают, что Китай займется рассмотрением списков не раньше середины или даже конца марта 2023 года.

Несмотря на возобновление действия соглашения о безвизовых групповых поездках между РФ и КНР, туристы не могут отправиться в путешествие без виз прямо сейчас, подтвердил «Интерфаксу» и заместитель председателя совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ», генеральный директор компании «Ретро-Туризм» Александр Львов.

«Формально безвизовое соглашение возобновлено, но для того, чтобы оно работало, Россия и Китай раз в год должны обменяться списками туроператоров, которые имеют право по нему работать.

Сейчас ведется техническая работа по согласованию нюансов. Все компетентные органы ведут планомерную работу по возобновлению безвизового обмена. Но говорить о том, что он возобновлен, преждевременно. Он возобновится, когда будет официально назначена дата», — сказал он.

«Если путешествия разрешат, например, весной, то стремительного роста въездного потока не будет. Китайские туристы традиционно ездят в Россию летом. Какие-то отдельно взятые группы поедут, но это незначительное число гостей, а массовый поток будет с мая по сентябрь-октябрь. Но он совершенно точно не будет равноценен турпотоку в 2019 году», — подчеркнул эксперт.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин напомнил, что сейчас туроператоры отправляют туристов в обе стороны по классическим визам.

"Авиаперевозка у нас есть, в достаточном количестве, но она должна быть ниже по цене. Как только возобновятся групповые туристические поездки, появятся и дополнительные туристические рейсы. И в этом случае можно будет говорить о восстановлении», — сказал он.

До пандемии коронавируса в 2019 году Китай был наиболее крупным рынком-поставщиком туристов в Россию. Из 5 млн иностранных путешественников около 1,5 млн приехали из КНР, в том числе 1,2 млн – без виз в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках.

/TOURBUS.RU