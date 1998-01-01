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Новости деловой программы MITT-2023

Форум лидеров туротрасли/ Курсы по продвижение туропродукта/ День путешественника на MITT

Чуть меньше месяца осталось до открытия 29-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая состоится с 16 по 18 марта в Москве, Крокус Экспо.

Деловая программа почти сформирована, и организаторы готовы познакомить вас с новинками: что же будет на MITT?

Конечно, эксперты, новые темы и актуальная аналитика. Каждый из трёх дней выставки наполнен полезными мероприятиями. Выберите тему и запланируйте посещение деловой программы заранее.

16 марта (начало в 11:00, Большая арена, зал 4) откроется Форум лидеров туристической отрасли. Партнёр форума – Правительство Севастополя.

Форум откроет аналитическая сессия «Российский турист», в фокусе которой – российский турист в современных реалиях. Соорганизатор сессии – Ipsos. Среди спикеров: Майя Ломидзе (Ассоциация туроператоров России), Людмила Новиченкова (директор по маркетингу Ipsos в России), Вадим Мельников (генеральный директор МТС Travel), Надежда Эбель (директор аналитического центра в Profi.Travel).

16 марта (12:00-18:00, Конференц-зал G) в рамках MITT Академии состоится курс для туроператоров, представителей музейной отрасли, организаторов путешествий «Формирование и продвижение туропродукта».

Соорганизатор: Travel-Marketing.ru, Информационный партнёр: Страна туризма. Среди ключевых тем: «Авторский туризм. Как конкурировать с ним на рынке», «Продвижение для туроператора через маркетплейсы», «Продажи эксклюзивного турпродукта».

Среди спикеров: Владимир Николаев (предприниматель, основатель компании 211), Евгений Нездюров (директор по маркетингу, туроператор Скантур), Юлия Репникова (генеральный директор ООО «Большая Страна»), Анна Савкова (директор департамента по развитию агентской сети в Resort Holiday), Анна Сапельникова (операционный директор маркетингового агентства «Лес»), Мария Вилюкова (руководитель отдела продаж, PR и маркетинг Парка «Голубино»; руководитель ТИЦ «Пинежье»)

17 марта (11:00-18:00, Конференц-зал G) курс MITT Академии «Продвижение и продажи турпродукта». Соорганизатор: Travel-Marketing.ru, Информационный партнёр: Страна туризма. Среди ключевых тем: «Платные консультации в турагентствах: как ввести так, чтобы не распугать всех туристов», «Продажи туров по России», SMM для продвижения.

Среди спикеров: Диана Фердман (генеральный директор «Бельмаре»), Артур Привин (руководитель туристической компании Madison Travel и консалтингового агентства Madison Consult), Ольга Жуковская (маркетолог и бизнес-тренер для турагентов, проект «Та Самая Турфирма»), Елена Белоусова (travel-маркетолог, специалист по продвижению туристических услуг), Ольга Турицына (директор турагентства «Страновед»), Виктория Калмыкова (владелец онлайн-турагентства @viki_travels), Алла Малафеева (основатель ADSTravel), Дмитрий Потапов (основатель TurMarketing.ru).

18 марта (12:00-16:00, Большая арена, зал 4) впервые MITT открывает двери для туристов и представляет мероприятия «День путешественника на MITT. Вместе открываем Россию».

На одной площадке будут представлены безграничные возможности российских регионов и международных направлений: от известных маршрутов для путешествий до необычных форматов, набирающих популярность. В этом году гостей мероприятия ждут мастер-классы, выступления известных тревел-блогеров, презентации туристических маршрутов и курортов в России и за рубежом. Об участии заявили такие регионы как СПб, Мурманск, Чечня, ХМАО и др. Модерировать мероприятие будет (пока предварительно) - Денис Полунчуков ведущий программы «Вести», координатор проекта "Путешествуем по России"

Программа формируется. Пожалуйста, следите за обновлениями.

Все мероприятия деловой программы MITT 2023 доступны по ссылке.

Посещение деловых мероприятий бесплатное по билету на выставку.

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