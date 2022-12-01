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В Петербурге прошло вручение премий Russian Travel Awards

Сразу в нескольких номинациях лауреатом стала Северная столица

В Санкт Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards. Город на Неве признан лучшим в номинации «Территория событийного туризма», а также занял второе место как «Территория культурно-познавательного туризма» и третье – в номинации «Территория музейного туризма».

Северная столица - также лауреат специальной номинации «За активное развитие MICE-туризма и конгрессно-выставочной деятельности». Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро Санкт Петербурга получили награду за лучшую маркетинговую и информационную кампанию по продвижению туристского потенциала.

Комитет по развитию туризма стал обладателем специального приза от АНО «Национальные приоритеты» за лучшую коммуникационную кампанию региона в области событийного туризма и премии Республики Беларусь за развитие санаторно-курортного туризма.

Особо, за значительный личный вклад в поддержку развития туризма в нашей стране, премией Russian Travel Awards награжден губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов. От его имени награду получил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Премии за большой личный вклад в развитие отечественного туризма также были удостоены глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Мы признательны профессиональному жюри II Всероссийской премии Russian Travel Awards за высокую оценку достижений Петербурга. По своему потенциалу событийный туризм – одно из самых перспективных направлений. В 2022 году он вошел пятерку главных причин для посещения нашего города и стал одним из основных генераторов турпотока — доля таких гостей выросла в четыре раза.

Проходящие у нас фестивали, праздники и другие мероприятия дают замечательную возможность взглянуть на Северную столицу по-новому, ощутить ее не застывшим музеем под открытым небом, а ак

тивным, творческим пространством, где рождаются и воплощаются новые идеи, круглый год происходит что-то интересное.

Растет и количество туристов, которые приезжают в Петербург с деловыми целями – в том числе для участия в крупных международных конгрессах и форумах.

Эксперты конгрессной деятельности признают за нашим городом лидерство в сегменте делового туризма. Для привлечения гостей из других регионов и стран мы реализуем активную информационную кампанию: проводим презентации туристских возможностей, участвуем в профильных выставках, организовываем пресс-туры, проекты в СМИ и многое другое – делаем все для того, чтобы как можно больше людей узнали, как прекрасна и многогранна Северная столица.

Конечно, все это было бы невозможно без эффективной и действенной поддержки со стороны руководства города, которой пользуется сфера гостеприимства Петербурга», – прокомментировал Сергей Корнеев.

Напомним, в «финале финалов» премии Russian Travel Awards встретились победители профессиональных конкурсов в сфере туризма и индустрии гостеприимства, которые проходили в течение всего 2022 года. Накануне подведения итогов делегаты из 42 регионов – от Калининграда до Чукотки – презентовали в Петербурге увлекательные маршруты и необычные места для путешествий по России, показав, какой разнообразной и захватывающей может быть туристская география нашей страны.

«Russian Travel Awards – это признание экспертов, профессионалов в сфере туризма. Как показывает практика, многие регионы, удостоившись высокой оценки в нашем конкурсе, получив практику презентации, обмен опытом, общение, в дальнейшем увеличивают турпоток на свои территории.

Более того, нередко рождаются успешные межрегиональные проекты. Например, Нижний Новгород презентовал туристский маршрут с фестивалями, проходящий через Нижний Новгород, Москву и Санкт Петербург», – отметил председатель попечительского совета премии Russian Travel Awards Геннадий Шаталов.

/TOURBUS.RU