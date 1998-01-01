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Время перелета из Москвы в Венесуэлу на рейсах а/к Conviasa сократится на 10 часов

Венесуэльский перевозчик изменил маршрут из России, отменив промежуточную посадку в Тегеране

Российские туристы смогут значительно быстрее добираться из Москвы на остров Маргарита, поскольку выполняющая рейсы авиакомпания Conviasa отменила техническую посадку в Тегеране, сообщили " в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Авиакомпания Conviasa уведомила нас о сокращении времени полета. Теперь рейс Каракас-Москва летит без технической посадки в Тегеране. Время полета для туристов сокращается до 13,5 часов вместо прежних 23-24 часов", — рассказали в компании.

Также в "Интуристе" уточнили, что первый беспосадочный рейс уже вылетел из Каракаса в Москву по новому маршруту через Северный Ледовитый океан.

Теперь маршрут Conviasa будет аналогичен тому, по которому сейчас на о.Маргарита летает из Москвы авиакомпания Nordwind.

Как отметили в пресс-службе, рейсы будут выполняться по маршруту Каракас — Москва и Москва — Порламар — Каракас. Вылет рейса VCV 3770 Каракас-Москва (Внуково) в 14:30 по пятницам, прилёт в Москву – в 10:35 по субботам.

Вылет рейса VCV 3771 Москва – Порламар – Каракас заявлен в 23:30 по воскресеньям, прилёт в Порламар в 06:15, в Каракас в 09:05 по понедельникам. Везде указано местное время вылета и прилёта.

В «Интуристе» отмечают важность улучшения логистики перелетов Conviasa, подчеркивая, что это еще больше простимулирует интерес туристов к отдыху в Венесуэле.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что руководство Венесуэлы ведет переговоры с Россией об увеличении числа авиарейсов между странами для развития туризма. Об этом заявил министр туризма и внешней торговли страны Али Падрона в эфире национального телеканала.

По его словам, сейчас выполняется по одному рейсу в 10 дней, решено довести их до одного в неделю, затем – до двух и даже четырех в неделю.

Кроме того, в декабре 2022 года вице-премьер России Александр Новак сообщал, что Россия и Венесуэла обсуждают реализацию совместных проектов по развитию гостиничной и другой туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах, где могут отдыхать россияне.

Напомним, что авиасообщение связало Россию и Венесуэлу в мае 2021 года, когда венесуэльская Conviasa открыла полеты из московского «Внуково» в Каракас. Одновременно на курортный остров Маргарита выполнял собственную полетную программу на бортах Nordwind и Pegas Fly туроператор «Пегас Туристик».

После 24 февраля прямые рейсы были остановлены и вновь возобновлены лишь 1 октября 2022 года. С момента их повторного запуска Венесуэлу посетили порядка 15 тыс. россиян.У российских туроператоров "Интурист" и TEZ Tour есть блоки мест на рейсах из Москвы.

Кроме того, в конце ноября 2022 года компания Venezolana de Turismo, главный туроператор Венесуэлы, сообщила о скором открытии своих представительств в России.

/TOURBUS.RU





Фото предоставлено авиакомпанией



