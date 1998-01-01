Туристы, посещающие Северную столицу, все чаще останавливаются в отелях

Из 8 млн туристов, посетивших Петербург в 2022 году, 3,5 млн останавливались в гостиницах и хостелах

Путешественники, приезжающее в Северную столицу, чаще стали делать выбор в пользу отелей. Согласно статистике «Турбарометра Санкт Петербурга», из 8 миллионов туристов, посетивших город в 2022 году, 3,5 миллиона останавливались в гостиницах, хостелах и других коллективных средствах размещения. Это более чем на миллион превышает данные 2021 года, - сообщили нам сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

Среднегодовая загрузка петербургских отелей составила 60-65% и почти достигла допандемийных показателей (в 2019 году – 70%). Больше всего выросла загрузка гостиниц категории 3 звезды – почти на 15%, отелей 4 звезды — на 8%.

В то же время спрос на размещение в пятизвездочных отелях сократился почти на 5%.

При этом сами потребители услуг коллективных средств размещения заметно изменились. Если прежде около трети постояльцев были гостями из-за рубежа, то сейчас это на 95% россияне, причем путешествующие семьями. В том числе те, кто приезжает в Петербург встретиться с друзьями и родственниками, тоже зачастую выбирают размещение в гостиницах.

В 2021 году количество туристов, живших во время приезда в наш город в отелях и у друзей, было примерно одинаковым – немногим больше 2 млн. В 2022-м же тех, кто сделал выбор в пользу коллективных средств размещения, оказалось на 700 тысяч больше.

Та же тенденция прослеживается, если говорить о съемных апартаментах или квартирах. В прошлом году в них останавливались 1,7 млн туристов – вдвое меньше, чем в отелях (в 2021-м – меньше на 30%).

«Минувший год и новогодние каникулы наглядно показали тенденцию к росту семейного туризма – на него приходится больше половины внутреннего турпотока. Мы стараемся, чтобы это стало долгосрочным трендом, и предприятия петербургской сферы гостеприимства готовы ему соответствовать.

Отели увеличивают количество номеров на несколько человек, организовывают детские комнаты, вводят услуги няни. А событийная афиша сделает насыщенным и увлекательным пребывание в нашем городе гостей всех возрастов и любых интересов. Сориентироваться в океане предложений поможет официальный туристский портал Северной столицы Visit Petersburg», - комментирует председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Аналитики «Турбарометра» также сообщают, что траты на проживание занимают третье место в рейтинге трат петербургских туристов и составляют от 13 до 18% их среднего чека.

Отметим, что возросшая заполняемость гостиниц не означает роста доходов отельеров. Цены на проживание для туристов остались на допандемийном уровне или поднялись не более, чем на 10-15%, а расходы на содержание коллективных средств размещения выросли по разным статьям на 25-40%.

По итогам прошлого года Северная столица продемонстрировала ведущие позиции на внутреннем туристском рынке и продолжает оставаться в лидерах в текущем году, занимая первые строки в профильных рейтингах. Например, согласно данным одного из отечественных сервисов бронирования, Петербург вошел в число самых популярных городов для длительного (около 10 ночей) бронирования нынешней зимой, а также по количеству резервирований на весну.

Сейчас в Петербурге насчитывается около 1200 классифицированных коллективных средств размещения, включенных в федеральный перечень туристских объектов, с общим номерным фондом 51 тысяча номеров. В 2022 году были введены в эксплуатацию шесть отелей категории 4 звезды и один – 3 звезды.

/TOURBUS.RU