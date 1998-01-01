Курорт «Роза Хутор» принял 15-миллионного гостя

Как сообщили нам в пресс-служюе горного курорта, согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель «Роза Хутор» должен был появиться именно 16 февраля, в четверг. Поэтому курорт заранее подготовился к такому важному событию. Чтобы определить, кто станет этим счастливчиком, производился мониторинг точек продаж, где ожидаемый гость мог приобрести ски-пасс: все кассы курорта, ресепшен отелей и официальный интернет-магазин.

Утром 16 февраля 2023 года продажа юбилейного ски-пасса была зафиксирована. Его владельцем стал 39-летний Михаил Трошев, который приехал на «Роза Хутор» из Москвы уже в третий раз.



«Мы рады приветствовать нашего 15-миллионного гостя, для курорта это важное событие. Особенно приятно, что на «Роза Хутор» он уже в третий раз. Значит мы двигаемся в правильном направлении, создаем комфортную атмосферу для хорошего отдыха. Хочу отметить, что и погода благоволит нашему гостю – снега сейчас более чем достаточно, открыто большинство горнолыжных трасс.

Поэтому, уверен, что Михаил вновь получит самые яркие впечатления от катания и в целом пребывания на курорте. Тем более мы подготовили для него специальные подарки», - сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.



У верхней станции канатной дороги Олимпия в торжественной обстановке 15-миллионому гостю вручили подарочный сертификат от курорта на летний отдых для двоих, который включает 4 ночи проживания в любые даты летнего сезона в отеле Rosa Springs 4* в Горной Олимпийской деревне и одну ночь в горном кэмпинге Нахазо на высоте 1900м.

Дополнительно курорт подарил ужин на двоих в ресторане альпийской кухни «Дичь», чтобы гость мог сразу отметить событие.



Напомним, что весной 2020 года «Роза Хутор» встречал своего 10-миллионного гостя, тогда им стала 32-х летняя Анастасия Веретенникова, которая приехала из Ростова-на-Дону.



С момента своего открытия в 2010 году, «Роза Хутор» стал лучшим горным курортом России, который ежегодно посещают до 2 миллионов человек. Курорт обладает самой большой зоной горнолыжного катания в России — 105 км трасс всех уровней сложности.



С 2013 года «Роза Хутор» активно функционирует не только зимой, но и летом. На курорте работают порядка 50 ресторанов, баров и кафе, большое количество разнообразных магазинов, СПА-комплексы и салоны красоты. ъС 2016 года открыт многофункциональный комплекс «Роза Холл», который предназначен для проведения различных мероприятий и является самым большим концертным комплексом в горном кластере Сочи — его общая площадь составляет 10 000 кв.м. На территории курорта расположены 20 отелей, комплексы апартаментов и шале.



Стратегической задачей курорта является развитие природного горного туризма и соответствующей инфраструктуры. В июле 2022 года был открыт для приема туристов первый горный кемпинг «Нахазо», который представляет собой современный туристический лагерь повышенного комфорта.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба "Роза Хутор"