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17 февраля
Курорт «Роза Хутор» принял 15-миллионного гостя
Ежегодно всесезонный сочинский горный комплекс посещают до двух млн туристов
Как сообщили нам в пресс-служюе горного курорта, согласно статистике посещаемости, юбилейный посетитель «Роза Хутор» должен был появиться именно 16 февраля, в четверг. Поэтому курорт заранее подготовился к такому важному событию. Чтобы определить, кто станет этим счастливчиком, производился мониторинг точек продаж, где ожидаемый гость мог приобрести ски-пасс: все кассы курорта, ресепшен отелей и официальный интернет-магазин.
Утром 16 февраля 2023 года продажа юбилейного ски-пасса была зафиксирована. Его владельцем стал 39-летний Михаил Трошев, который приехал на «Роза Хутор» из Москвы уже в третий раз.
Поэтому, уверен, что Михаил вновь получит самые яркие впечатления от катания и в целом пребывания на курорте. Тем более мы подготовили для него специальные подарки», - сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
Дополнительно курорт подарил ужин на двоих в ресторане альпийской кухни «Дичь», чтобы гость мог сразу отметить событие.
/TOURBUS.RU
Фото: пресс-служба "Роза Хутор"
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