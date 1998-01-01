Новости «Известия»: Туристический кешбэк в привычном виде не вернется Одна из основных причин отмены программы - дефицит федерального бюджета

Туристический кешбэк за поездки по России, а также детский кешбэк в привычном виде не вернутся, сообщает газета «Известия». Одна из причин — дефицит федерального бюджета, сообщили изданию в Центре стратегических разработок, совет которого возглавляет министр экономики РФ Максим Решетников. ЦСР играет ведущую роль в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития экономики РФ. Туристический кешбэк — отраслевая мера поддержки, которая действовала в период коронавируса в 2020–2021 годах, а также в 2022 году. На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено — в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост, — пояснила руководитель направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Виктория Павлюшина. В ЦСР добавили, что перезапуск программы в нынешнем виде нерационален, так как «дефицит федерального бюджета требует жестче расставлять приоритеты». В то же время это не означает полного отказа от этого эффективного антикризисного инструмента и возвращение к нему «потенциально возможно». В Минэкономразвития «Известиям» напомнили, что в бюджете на 2023–2025 годы, внесенном на рассмотрение правительством России в Госдуму еще в сентябре прошлого года, не были предусмотрены средства на программы туристического и детского кешбэка. Там также отметили, что кешбэк был временной антикризисной мерой. «Уже сейчас и без кешбэка бронирования туристических путевок и путевок в детские лагеря на предстоящие сезоны идут активно», — пояснили в Минэке. По мнению директора департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаила Гордеева, программа туристического кешбэка «в обозримой перспективе» может быть перезапущена в качестве инструмента поддержки малоимущих россиян. Ориентация программы только на малоимущих получателей позволит снизить инфляционные риски: в предыдущие периоды наблюдался рост цен из-за того, что кешбэк получали даже те, кто путешествовал бы и без него, — считает Михаил Гордеев. О том, что туристический кешбэк из акции «для всех» может превратиться в социальный, «Известиям» сообщили и в Альянсе турагентств России. Несмотря на заявления профильных органов, в турбизнесе сохраняют надежду на то, что кешбэк для туристов вернется: официального объявления правительства о завершении программы до сих пор не было, заметил в беседе с «Известиями» президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. «Мы понимаем, что вероятность этого мала, но пока не опустили руки. Туристический кешбэк создавался как инструмент, стимулирующий спрос и поездки по России в межсезонье. И я считаю, что продолжать это делать крайне необходимо», — сказал он. По словам вице-президента АТА, руководителя сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, программу туристического кешбэка необходимо сохранить для всех, но скорректировать регионы, в которые могут отправляться туристы. «Посмотрите на Сочи: в прошлом году туда поехало огромное число туристов, потому что местный аэропорт единственный на юге страны принимал рейсы. В результате местные отельеры просто подняли цены на величину кешбэка. Злоупотребления были и не раз», — заметил он. "Зато Крым серьезно не досчитался гостей: добраться на полуостров сейчас можно только по земле. Не поедут же в Крым на машине или поезде туристы с Сибири или Дальнего Востока! Дорога будет долгая и дорогая, так почему бы в 2023 году не сделать кешбэк только в Крым и другие регионы страны, популярность которых сильно ниже, чем Сочи?"— заключил Алексан Мкртчян. /TOURBUS.RU

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