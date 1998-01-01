Туриндустрии России и Беларуси создадут единое туристическое пространство

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Республиканский союз туриндустрии Белоруссии (РСТИ) занялись оптимизацией правовых и финансовых отношений между странами в сфере туризма.

Как сказал в ходе пресс-конференции в Москве председатель правления РСТИ Филипп Гулый, это позволит создать единое туристическое пространство двух стран, увеличить взаимные турпотоки, - сообщает РСТ,

«По большому счету мы друг другу не заграница, но в сфере банковских платежей, отчетности, контрактов работа с Россией юридически не отличается от ведения бизнеса с другими государствами. Настало время провести ревизию и оптимизировать эту работу. К осени планируем проанализировать сложности и препоны для развития взаимных турпотоков и оценить масштаб перемен.

Хотелось бы к 2026-2027 годам объединить фонды ответственности, решить многие логистические вопросы, определиться со взаимным продвижением турпродукта в регионах», – уточнил он.

Как подчеркнул вице-президент РСТ, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, чтобы объединить территории России и Белоруссии в единое туристическое пространство, что позволило бы гражданам двух стран свободно путешествовать, необходима четкая правовая основа. «Уже запущен процессе синхронизации некоторых правовых аспектов, но надо четко понимать, что в одночасье это не произойдет», – говорит он.

На сегодня самая восточная точка России, откуда в Минск летают самолеты, это Нижний Новгород. По его словам г-на Осауленко, в конце прошлого года правительства Хабаровска и Приморского края заявила о серьезном интересе дальневосточных туристов к Белоруссии, сейчас обсуждаются вопросы логистики.

Филипп Гулый добавил, что растет взаимный турпоток из приграничных районов – Брянска, Смоленска, Пскова, Гомеля, Витебска, Могилева. Из ближайших регионов приезжают на автобусах чаще всего на уикенды, поездки организуют крупные туроператоры. Самыми популярными направлениями в России для белорусов остаются Санкт-Петербург, Карелия, южные регионы, отмечают всплеск интереса к Казани.

«Но чаще всего наши сограждане едут в Москву, это самый близкий и доступный для нас мегаполис, в котором можно задержаться после командировки, отдохнуть на выходных вместе с семьей, - отметил эксперт.

На днях РСТИ обсудит с представителями турбизнеса Перми возможность постановки с апреля прямого рейса в Минск на самолетах Nordwind, также запланирован рейс из Уфы.

Как отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, тема взаимных турпотоков и интеграции турбизнеса уже неоднократно обсуждалась с белорусскими коллегами. «Первое и самое главное – это сложение потенциалов наших экономических и бизнес-структур. И пора исходить не из того, сколько россиян приехало в Белоруссию, а сколько организованных туристов мы туда отправили», – подчеркнул он.

/TOURBUS.RU