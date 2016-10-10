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«Победа» с 1 июня полетит в Анталью из семи российских городов/ Лоукостер Tailwind Airlines начнет полеты из Москвы с Стамбул/ S7 Airlines с 17 марта открывает рейсы из Новосибирска в Дубай

«Победа» с 1 июня послетит в Анталью из семи российских городов

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня запустит регулярные рейсы в Анталью (Турция) из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани.

Полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю, сообщила представитель перевозчика журналистам. Из Перми и Махачкалы три раза в неделю, из Казани — четыре раза в неделю.

Сейчас "Победа" летает в Анталью только из Москвы. Сообщалось, что из столицы полеты также будут запущены в Даламан и Бодрум. Другие турецкие направления компании — Стамбул и Аланья.

Лоукостер Tailwind Airlines полетит из Москвы с Стамбул

Полетная из Москвы в Стамбул на чартерных рейсах турецкого лоукостера Tailwind Airlines стартует 24 марта и продлится до 31 октября, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора Anex Tour.

"В марте вылеты в Стамбул запланированы два раза в неделю по понедельникам и пятницам. С 25 апреля частота чартерных рейсов в Стамбул вырастет до 5 раз в неделю – по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам", — рассказали в компании.

Как отметил директор департамента коммуникаций и дистрибуции туроператора Anex Tour Константин Гулевич, компания рассматривает возможность продажи и отдельно авиабилетов на чартерные рейсы, чтобы туристы могли использовать Стамбул как глобальный транспортный хаб.

На базе чартерных рейсов в Стамбул будут формироваться как экскурсионные сити-туры в город, так и комбинированные с поездками в Каппадокию и другие регионы.

Туры с перелетами этой авиакомпанией, помимо Anex Tour, будет реализовывать туроператор "Интурист".

Как заявили "Интерфаксу" в компании, в продаже на рейсах Tailwind Airlines есть сити-туры в Стамбул, экскурсионные программы по городам Турции и в Каппадокию, а также туры с отдыхом на термальных источниках курорта Ялова. Всего более 5 различных видов экскурсионных программ.

"Также не исключаем, что под чартерную программу будут запущены и новые культурно-познавательные и приключенческие авторские туры, работа над ними сейчас ведется", — заключили в пресс-службе "Интуриста".

S7 Airlines с 17 марта открывает рейсы из Новосибирска в Дубай

Авиакомпания S7 Airlines с 17 марта открывает регулярные рейсы из Новосибирска в Дубай, сообщает пресс-служба перевозчика.

Вылеты из Новосибирска будут выполняться один раз в неделю по пятницам. Обратные рейсы будут по субботам — 18 и 25 марта, а начиная с 31 марта — по пятницам.

Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800.

Согласно расписанию на сайте новосибирского аэропорта, в настоящее время прямые рейсы из Дубая в Новосибирск осуществляет авиакомпания FlyDubai (ОАЭ).

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено а/к "Победа"

