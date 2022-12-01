В Петербурге началось подведение итогов Russian Travel Awards

Как сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, сегодня в Петербурге проходит презентация проектов участников II Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards.

Конкурс является «финалом финалов» в выборе лучших представителей российской туризма за 2022 год и охватывает ключевые направления индустрии гостеприимства. На награды в 19 номинациях претендуют представители туриндустрии 42 регионов России.

Северная столица второй год подряд выступает местом подведения итогов этого престижного открытого конкурса, направленного на выявление наиболее успешных регионов в различных направлениях отечественного туризма и индустрии гостеприимства.

«Для нашего города проведение заключительного этапа Russian Travel Awards – значимое событие. Северная столица всегда рада проявить свое гостеприимство и стать площадкой для встречи и общения профессионалов со всей страны. Важно и то, что в этом году премия расширила свою географию, привлекла новых участников и охватила еще больше направлений туризма.

Сегодня в Петербурге собрались лучшие из лучших представителей отрасли – они рассказывают о своих реализованных проектах, достигнутых результатах. И это как нельзя ярче демонстрирует прогресс в восстановлении и развитии российского туризма.

Несомненно, путешествия, отдых и оздоровление стали для нас одними из базовых ценностей. В национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» представлен комплексный и системный подход к развитию современных путешествий, и финалисты премии своими инициативами вносят огромный вклад в его реализацию», – отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев.

Премия вручается по итогам прошедшего года. Перечень ее финалистов был определен на основании профессиональных туристских конкурсов и рейтингов, а также предложений от профильных комитетов Российского союза туриндустрии.

Санкт Петербург вышел в финал в пяти номинациях: как центр культурно-познавательного, музейного, событийного, детского, санаторного и оздоровительного туризма. Городское туристско-информационное бюро Санкт Петербурга участвует в категории «Лучший региональный ТИЦ».

Программа финальных мероприятий II Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards проходит в Петербурге с 15 по 18 февраля. Победителей и лауреатов выберет жюри – признанные профессионалы рынка, в том числе представители Российского союза туриндустрии, Национальной ассоциации информационно-туристских организаций, АНО «Национальные приоритеты», Выставочно-исследовательского центра R&C, Российского Союза выставок и ярмарок.

Объявление результатов конкурса и церемония вручения наград победителям состоятся 17 февраля.

/TOURBUS.RU