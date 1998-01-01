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Первая после пандемии группа китайских туристов прилетит в Москву 23 февраля

С 6 февраля после трехлетнего перерыва возобновился выездной групповой туризм из Китая по 20-ти международным направлениям

В Москву 23 февраля прибудет первая группа туристов из Китая, сообщил в интервью «Интерфаксу» вице-президент Российского союза туриндустрии Леонид Флит.

"Приезд группы был запланирован на 6 февраля, но так как с этой даты не возобновился безвизовый туристический обмен, перенесли на 16 февраля.

Но систему не запустили и к этому времени, поэтому наш китайский партнер компания GZL International Travel Service Ltd, и мы приняли решение все равно отправить эту группу.

Всем туристам оформили визы, хотя это недешево. Но люди очень хотели ехать — группа набралась всего за два дня", — рассказал он.

Группа состоит из 34 человек, все они из города Гуанджоу в Южном Китае с населением более 14 млн человек.

"Туристов ждет классический маршрут Москва-Санкт-Петербург-Москва. В Москве – экскурсия по городу, Кремль, экскурсия по метро, балет в Кремлевском дворце съездов, 25 февраля на "Сапсане" они отправятся в Петербург, проведут там два дня.

Затем возвращаются в Москву, осматривают Коломенское, Троице-Сергиеву Лавру и вечером 2 марта вылетают домой", — рассказал г-н Флит.

Как напоминает «Интерфакс», с 6 февраля после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновился выездной групповой туризм из Китая по 20 международным направлениям, в том числе в Россию.

До 2020 года более 60% китайских туристов прибывали в нашу страну в составе групп без виз, в соответствии с соглашением о безвизовых групповых туристических обменах, заключенным в 2000 году.

Его действие было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии. После возобновления туризма из Китая туроператоры обеих стран ожидали и возобновления действия соглашения, но пока это не произошло.

Как отметил ранее, выступая в Петербурге, «Турбизнесу» глава Ассоциации содействия российско-китайскому туризму Юрий Цуркан, «Для работы с Китаем нужна новая стратегия. Такая стратегия, которая исключит попытки теневых структур возобновить различного рода теневые схемы в отношении массового безвизового туризма из КНР в Россию».

В то же время по оценке гида-переводчика Максима Сапрыкина, одна из главных тенденций в китайском туризме — резкий рост запросов на индивидуальные туры. У путешественников из Китая есть желание увидеть, узнать и попробовать что-то необычное, не то, что показывают и предлагают многочисленным группам, водя их по накатанному маршруту.

Однако китайский турист явно молодеет и в большинстве своем ориентируется на китайских блогеров. Таким образом, если туроператоры и регионы хотят продвинуть для гостей из КНР новые локации и достопримечательности, им необходимо заручиться поддержкой популярных китайских блогеров.

Отметим, что в 2019 году Россию посетили 1,9 млн китайских туристов, в том числе 63% — в составе организованных групп. Ежегодно турпоток из Китая рос более чем на 10%.

/TOURBUS.RU

Фото: gettyimages.com