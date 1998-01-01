РСТ: Спрос на отдых в Турции снова начал расти

Это произошло после заметного падения спроса на фоне разрушительного землетрясения на востоке страны

После разрушительного землетрясения в Турции продажи направления снизились, но сейчас спрос возвращается к показателям трех последних месяцев, - сообщает сегодня РСТ.

Так, в сети агентств «Магазин горящих путевок» RTN сообщили, что пик снижения продаж пришелся на 12 февраля и был двукратным.

«Несмотря на недавнее землетрясение и негативный информационный фон, популярность Турции остается высокой, практически на уровне всех трех последних месяцев продаж (19,2%). Падение спроса сразу после этого трагического события было, и довольно заметным – индекс страны с 348 пунктов 6 февраля упал к 12 февраля до 150, но затем начал медленный рост, уже 15 февраля достигнув 170 пунктов», – отметили в пресс-службе сети.

По ее данным, на Турцию сейчас приходится 18,4% от общих продаж, это второе место после Египта (18,7%). На третьем месте Россия (18,1%), затем идут Таиланд (16,7%) и ОАЭ (11,9%).

Возвращение спроса на Турцию подтвердили и другие участники рынка. По словам директора по связям с общественностью «Интуриста» Дарьи Домостроевой, среднесуточный объём бронирований туров в Турцию вернулся к обычным показателям уже 9 февраля.

«С 6 по 9 февраля наблюдался повышенный процент аннуляций заявок в Турцию, однако в общем объёме заявок на турецком направлении он составлял не более 10%», – уточнила она.

Динамика бронирования туров в Турцию у агрегатора организованных туров “Слетать.ру” также вернулась к показателям до землетрясения, сообщила PR-специалист этой компании Елизавета Тимошенко. Сейчас среднесуточная доля направления в общей структуре продаж компании составляет 13-15%, выводя его на третье место после России и Египта.

При этом, как заметила собеседница, большинство запросов по отдыху на лето ожидаемо приходится именно на Турцию: она сейчас опережает внутрироссийские направления по числу бронирований на 1%, и с высокой долей вероятности спрос на направление только усилится по мере приближения высокого сезона.

По ее словам, на ценах трагические события существенным образом не отразились.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



