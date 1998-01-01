Новости Российский турпоток в Дубай достиг «допандемийных» показателей В минувшем году эмират посетили 758 тысяч туристов из России

Дубай принял более 14 млн иностранных туристов по итогам 2022 года, при этом Россия заняла пятое место по турпотоку в эмират, сообщили нам в офисе по туризму Дубая в России и СНГ. Согласно статистике департамента экономики и туризма Дубая (DET), в 2022 году эмират принял 14,3 млн туристов, которые останавливались в отелях, это на 97% больше, чем в 2021 году. Число посетителей достигло 86% от допандемийного уровня. По данным департамента туризма, лидером турпотока в Дубай стала Индия – 1,84 млн визитов. На втором месте Оман (1,3 млн), третье заняла Саудовская Аравия (1,2 млн), четвертое – Великобритания (1,043 млн). Топ-5 замыкает Россия, откуда приехали 758 тыс. путешественников. Это на 70% больше, чем годом ранее, и на 4% больше чем в допандемийном 2019 году. Также в первую десятку вошли США (590 тыс.), Германия (422 тыс.), Франция (364 тыс.), Пакистан (356 тыс.) и Иран (328 тыс.). Как отметили в DET, средняя загрузка номерного фонда Дубая в 2022 году составила 73%, это на 6% больше, чем годом ранее, и всего на 2% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Количество забронированных ночей в номерах достигло рекордного уровня в 37,43 млн в 2022 году, это на 19% больше по сравнению с допандемийным 2019 годом (32 млн ночей). Как отметил гнеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян, которого цитирует RTN, рост турпотока из России вызван, в первую очередь, отсутствием в течение долгого времени конкуренции с другими направлениями. Кроме того, сохранилась часть полетных программ российских перевозчиков, а авиакомпании Дубая - Flydubai и Emirates Airlines - значительно увеличили число рейсов. Еще одна причина роста турпотока, по словам эксперта – бизнес-трафик, который попадает в туристическую статистику, его доля составляет 20-25%. При этом эксперт подчеркнул, что поток туристов из России был бы еще больше, если бы в Дубай могли летать самолеты с двойной регистрацией. «Мы долгое время видели аномально высокие цены на полеты в эмират. Пользуясь практически монопольным предложением, перевозчики устанавливали цены выше допандемийного уровня на 100%, а иногда на 150%. Если бы этого не происходило, Дубай мог бы получить количество туристов из России, близкое к миллиону», – заявил Артур Мурадян. Он уточнил, что число рейсов увеличилось не только в Дубай, но и соседние эмираты Шарджу и Абу-Даби, куда летают Air Arabia и Etihad. Это позволило стабилизировать цены, в том числе, и на билеты в Дубай. Тем не менее, по словам Мурадяна, рейсов в ОАЭ сейчас в разы меньше, чем было до 2020 года. Он надеется, что на летний сезон нынешнее число рейсов сохранится, так как в Турции отельеры в этом году подняли цены на размещение и отдых в эмиратах будет востребован. Отвечая на вопрос, какими будут цены на турпакеты в ОАЭ, эксперт отметил, что снижения по сравнению с прошлым годом, несмотря на расширение перевозки, ждать не стоит. «Перевозчики эмиратов ставят на Россию самолеты с других направлений, видя, что спрос остается высоким. Но пытаются сохранить высокую доходность этих рейсов. Ожидать снижения цен точно не стоит: скорее всего, стоимость перевозки сохранится на уровне зимнего периода или даже подорожает до 15%», – пояснил он. По словам Артура Мурадяна, много зависит от ситуации на тайском направлении. «Пока в Таиланде, который конкурирует в зимнем сезоне с эмиратами, наблюдается дефицит перевозки и мест размещения, он не рассматривается авиакомпаниями и отельерами ОАЭ как угрожающий конкурент. Если Таиланд развернется на полную, мы увидим падение цен как на перевозку, так и на размещение в отелях ОАЭ. Пока таких предпосылок нет», – считает гендиректор Space Travel. /TOURBUS.RU Фото: piqsels.com



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