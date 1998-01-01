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Сергей Собянин: В прошлом году Москву посетили 17,9 млн гостей

Доходы городской индустрии гостеприимства в 2022 г. выросли почти на 23%

Сергей Собянин рассказал о главных итогах прошлого года в сфере туризма в своем блоге. По словам мэра Москвы, несмотря на все трудности и проблемы, минувший год принес хорошие результаты для московской индустрии гостеприимства, - сообщила пресс-служба Мосуризма.

«Туристический поток достиг 17,9 млн гостей. На миллион человек больше, чем в 2021 году. И достойный 71% турпотока по сравнению с рекордным доковидным 2019 годом», — сообщил Сергей Собянин.

Большинство гостей – это жители России. Более 90% путешественников приезжает в Москву из других российских регионов: это чаще всего туристы из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Тульской и Нижегородской областей. Как отметил Сергей Собянин, среднее путешествие в столицу занимает 5 дней.

«Каждый третий приезжает один, каждый пятый – в паре или с детьми. Большинство планирует посещение Москвы заранее, 78% гостей организуют поездку самостоятельно, всё чаще – с помощью московского сервиса по планированию путешествий RUSSPASS», — рассказал г-н Собянин.

Несмотря на блокировку многих зарубежных сервисов бронирования и ограниченное международное авиасообщение, в 2022 г. город посетило порядка 1,7 млн иностранных гостей – в основном из ближнего зарубежья и азиатских стран. В первой тройке государств дальнего зарубежья – Индия, Турция и Иран.

Рост туристического потока позитивно сказывается на загрузке московских гостиниц – 60% по итогам 2022 года. В высокий сезон загрузка гостиниц существенно выше. Например, 1 января 2023 г. она составила 70%, а с 3 по 5 января — более 80%.

Бизнес продолжает вкладывать инвестиции в этот сегмент. В 2022 г. в Москве было введено в эксплуатацию 20 новых гостиничных комплексов: три гостиницы и 17 апарт-отелей.

По словам Сергея Собянина, доходы городской индустрии гостеприимства в 2022 г. составили 879,1 млрд рублей, что на 22,7% выше, чем годом ранее.

Мэр Москвы сообщил и о восстановлении делового туризма, в котором Москва является безоговорочным лидером среди регионов России. Примерно 20% всех поездок приходится на гостей, прибывающих в столицу с деловыми целями – в командировку, на выставку, форум или конгресс. В этом сегменте туристического рынка рост составляет 6% по сравнению с показателем 2019 г.

Г-н Собянин также подчеркнул, что в прошлом году в Москве активно развивался детский туризм. По его словам, в 2022 году в столице побывало 3,8 млн маленьких граждан России.

В 2022 году город выделил на поддержку туристической отрасли 350 млн рублей. По словам Мэра, средства пошли на компенсацию расходов организаторам деловых и молодежных мероприятий и программу развития туризма среди граждан старше 55 лет.

Сергей Собянин подчеркнул, что город продолжит поддерживать и развивать индустрию гостеприимства.

/TOURBUS.RU