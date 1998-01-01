Новости Самый цветущий регион в стране Мягкие зимы, теплый летний бриз и влажный климат – самые благоприятные условия для развития флоры и фауны

Сегодня популярность набирают туры в западную сторону нашей необъятной страны. Почетное место среди них занимает Краснодарский край – уникальный по своей структуре, флоре и фауне регион. Не последнее место в списках его красот занимают цветы – тюльпаны, анютины глазки и нарциссы одними из первых заполоняют поля края после зимы и радуют взгляд до конца осени. Это общеизвестный факт, но вот почему так сложилось – знают немногие. В этой статье мы расскажем, как Краснодарский край стал главным цветником страны. Издавна люди перенимали ремесло своих родителей и зарабатывали себе этим на жизнь. Так из поколения в поколение переходило рукоделие, выращивание скота и земледелие. В теплом западном климате активно процветало земледелие. Жители края выращивали сельскохозяйственные и декоративно-цветочные культуры. Это происходило продолжительное время и происходит до сих пор. На сегодняшний день все социальные сферы так или иначе затронуты бизнесом. Конечно же, этот факт не обошел и Краснодар – самый быстрорастущий город европейской части России. Активной прирост предпринимателей сильно увеличил средний доход по региону, а значит и потребительские возможности. У населения появилась необходимость в удовлетворении эстетических потребностей, их проблему смогли решить новомодные цветочные бутики. Сейчас достаточно просто использовать современный сервис по доставке цветов, одежды или техники. Курьер в удобное время доставляет заказ, а стоимость уже включена в цену товара. Разумеется, решающим фактором в развитии цветочного бизнеса, а значит и увеличения общего количества цветов в крае стал не рост покупательских способностей населения, а климат региона. Иначе, самым цветочным городом страны стала бы Москва. «Мягкие» зимы, теплый летний бриз с реки Кубань, и влажный климат – самые благоприятные условия для развития флоры и фауны. Таким образом Краснодар и получил прозвище главного цветника страны

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка