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14 февраля
Самый цветущий регион в стране
Мягкие зимы, теплый летний бриз и влажный климат – самые благоприятные условия для развития флоры и фауны
Сегодня популярность набирают туры в западную сторону нашей необъятной страны. Почетное место среди них занимает Краснодарский край – уникальный по своей структуре, флоре и фауне регион. Не последнее место в списках его красот занимают цветы – тюльпаны, анютины глазки и нарциссы одними из первых заполоняют поля края после зимы и радуют взгляд до конца осени. Это общеизвестный факт, но вот почему так сложилось – знают немногие. В этой статье мы расскажем, как Краснодарский край стал главным цветником страны.
Издавна люди перенимали ремесло своих родителей и зарабатывали себе этим на жизнь. Так из поколения в поколение переходило рукоделие, выращивание скота и земледелие. В теплом западном климате активно процветало земледелие. Жители края выращивали сельскохозяйственные и декоративно-цветочные культуры. Это происходило продолжительное время и происходит до сих пор.
На сегодняшний день все социальные сферы так или иначе затронуты бизнесом. Конечно же, этот факт не обошел и Краснодар – самый быстрорастущий город европейской части России. Активной прирост предпринимателей сильно увеличил средний доход по региону, а значит и потребительские возможности. У населения появилась необходимость в удовлетворении эстетических потребностей, их проблему смогли решить новомодные цветочные бутики. Сейчас достаточно просто использовать современный сервис по доставке цветов, одежды или техники. Курьер в удобное время доставляет заказ, а стоимость уже включена в цену товара.
Разумеется, решающим фактором в развитии цветочного бизнеса, а значит и увеличения общего количества цветов в крае стал не рост покупательских способностей населения, а климат региона. Иначе, самым цветочным городом страны стала бы Москва. «Мягкие» зимы, теплый летний бриз с реки Кубань, и влажный климат – самые благоприятные условия для развития флоры и фауны. Таким образом Краснодар и получил прозвище главного цветника страны
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