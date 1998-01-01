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Сейшелы вводят новый туристический налог

Экологический налог начнут взимать со всех иностранных туристов начиная с 1 апреля

Вслед за Таиландом, еще одно популярное туристическое направление вводит новый налог с туристов — по информации АТОР, в рамках объявленной политики устойчивого развития, правительство Сейшельских островов с 1 апреля вводит новый экологический налог, который будет взыматься со всех иностранных гостей.

Ставка сбора зависит не от категории отеля, а от количества номеров в объекте размещения. Так, эконалог при проживании в отеле, в котором не более 24 номеров, составит 25 сейшельских рупий (примерно 129 р.) за номер за ночь. В отеле, где от 25 до 50 номеров, придется заплатить 75 сейшельских рупий (388 р.) за номер.

Самой высокой ставка экологического сбора будет в отелях с номерным фондом более 50 номеров: 100 сейшельских рупий (примерно 517 р.) за номер за ночь.

Т.е. максимальная сумма сбора, которую заплатят туристы на 7 ночей проживания, составит порядка 3 600 р. за номер.

Как пояснили в туроператорской компании «Русский Экспресс», экологический сбор оплачивается туристами в день выезда из отеля, исходя из количества прожитых ночей.

Оплата в иностранной валюте возможна только на усмотрение конкретного отеля по текущему курсу рупии. При этом заранее, например, при бронировании тура, оплатить местный эконалог невозможно.

По мнению экспертов, вряд ли новый налог повлияет на спрос по направлению, которое пользуется хорошим спросом у российских туристов. Из Москвы в Маэ, столицу островного государства, прямые рейсы выполняет авиакомпания «Аэрофлот» Кстати, авиаперевозчик продлил полетную программу на Сейшелы на летний сезон-2023. Запланировано 3 рейса в неделю, билеты (от 47 тыс.р. в одну сторону) уже в продаже.

Добраться до Сейшельских островов можно и с удобными пересадками в аэропортах ОАЭ, Катара, Омана и Бахрейна.

Как сообщал ранее АТОР, в январе 2023 года россияне на первом месте по количеству прибытий на Сейшелы (3 688 поездок).

По статистике продаж туроператора Coral Travel, бронирования на экзотическом направлении распределяются практически равномерно между отелями 3* (хорошего качества), 4*, 5* и 5* Deluxe.

Самыми востребованными в пакетных турах на Сейшелы остаются предложения с прямым рейсом «Аэрофлота».

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



