Новости Горячие авиановости VietJet откроет регулярные рейсы из Владивостока на курорт Нячанг/ Nordwind и NordStar расширяют полетные программы в Сочи/ "Азимут" планирует начать полеты в Минск из Калуги

VietJet откроет регулярные рейсы из Владивостока на курорт Нячанг Вьетнамская авиакомпания VietJet Air 25 марта откроет регулярные рейсы из Владивостока в Нячанг (курорт во Вьетнаме), сообщило представительство МИД России во Владивостоке. Полеты будут с пересадкой в Лаосе один раз в неделю — по субботам. В настоящее время рейсы из Владивостока во Вьетнам не выполняются. VietJet Air создана в 2007 году, позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис находится в Хошимине. На сайте VietJet Air говорится, что совместно со своей дочерней компанией в Таиланде ThaiVietjet она выполняет в общей сложности около 200 внутренних маршрутов во Вьетнаме и Таиланде, а также международные маршруты, включая Сингапур, Малайзию, Мьянму, Индонезию, Камбоджу, Тайвань, Южную Корею, Китай, Японию и Индию. В настоящее время флот авиакомпании состоит из 78 самолетов нового поколения А320 и А321. Nordwind и NordStar расширяют полетные программы в Сочи Авиакомпания Nordwind увеличивает полетную программу в Сочи, сообщила пресс-служба "Международного аэропорта Сочи им. В.И. Севастьянова". Так, по направлению Сочи-Чита (с пересадкой в Кемерово) рейсы открываются с 3 мая и будут осуществляться по средам и воскресеньям, а в обратном направлении — с 4 мая, по четвергам и воскресеньям. С 27 мая открываются еще четыре направления: Сочи-Сургут (по понедельникам, средам субботам), Сочи-Сыктывкар (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям), Сочи-Киров (по вторникам и субботам), Сочи-Нижневартовск (по средам и субботам). Между тем другая авиакомпания — NordStar — 21 мая приступит к выполнению еженедельных полетов по маршруту Норильск-Омск-Сочи и обратно. По информации пресс-службы сочинского аэропорта, полеты будут выполняться по воскресеньям на самолетах Boeing-737-800. Согласно информации на сайте аэропорта Сочи, в настоящее время NordStar выполняет прямые перелеты по маршруту Норильск-Сочи один раз в неделю, а также осуществляет полеты по маршруту Омск-Сочи 5 раз в неделю. "Азимут" в мае может начать полеты в Белоруссию из Калуги Калугу и столицу Белоруссии — Минск в будущем свяжет авиарейс, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. "Сейчас аэропорт "Грабцево" — успешный аэропорт с международным статусом, откуда выполняются полеты во многие государства. На очереди — открытие полетов из "Грабцево" в Минск", — сказал Нерадько на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Как уточнили "Интерфаксу" в региональном министерстве транспорта, совершать полеты по маршруту Калуга-Минск-Калуга планирует авиакомпания "Азимут". В настоящее время из калужского аэропорта летает только авиакомпания "Азимут". Полеты выполняются в Ереван, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные воды. В ноябре 2021 года "Азимут" уже открывал рейс из Калуги в Минск, позже это направление было закрыто. В настоящее время Белоруссия отсутствует в маршрутной сети авиакомпании. /TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией

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