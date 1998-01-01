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15 февраля
Москва и Нижний Новгород обсудили перспективы туристического сотрудничества

Специалисты туриндустрии встретились в «третьей столице России» в рамках бизнес-миссии, организованной Мостуризмом


 

Презентация туристического потенциала российской столицы прошла в Нижнем Новгороде. Участники бизнес-миссии, которую возглавил председатель Комитета по туризму г. Москвы Евгений Козлов, пообщались с нижегородскими коллегами и обменялись накопленным опытом. Участниками переговоров стали более 80 человек.

 

В состав делегации вошли представители Комитета по туризму города Москвы, ведущие столичные туроператоры «Мос-тур», «Империя туризма», «Тари Тур», «Высота Тур», «Соникc Тур» и другие, а также представители столичных объектов показа, среди которых - ВДНХ, технопарк «Сколково», vузей Победы, киностудия Союзмультфильм, Московский планетарий, смотровая площадка Panorama360, ГМИИ им.Пушкина, Еврейский музей толерантности, Политехнический музей, парк «Зарядье», стадион «Лужники», технопарк «Наукоград», музей-заповедник «Коломенское»

 

«Туристическое партнерство Нижнего Новгорода и Москвы взаимовыгодно. Между нами всего четыре часа на поезде и один час на самолете, а с началом навигации доступны еще речные круизы. Мы учимся друг у друга лучшим практикам гостеприимства и культурных мероприятий. Общая идея – поддерживать и мотивировать больший взаимный интерес между городами», – отметил зам. губернатора Нижегородской области Олег Беркович. 

 

Он напомнил, что одной из самых успешных практик является совместный межрегиональный проект Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга «Три столицы: от рассвета до заката», который объединяет туристические предложения и маршруты трех российских городов. Проект был высоко оценен туристами и профессиональным сообществом: в ноябре 2022 года он занял второе место в финале XI национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшая идея туристического события». 

 

«Москва и Нижний Новгород успешно реализуют стратегию встречных туристических потоков. Наше совместное турпредложение мотивирует путешественников посетить достопримечательности трех регионов: встретить рассветы в Москве, проводить закаты в Нижнем Новгороде и увидеть белые ночи в Санкт-Петербурге.

Проект «Три столицы: от рассвета до заката» рассчитан, в первую очередь, на молодую аудиторию и включает самые интересные достопримечательности трех городов. В него уже входят три маршрута, три путеводителя и одно партнерское предложение», – заявил председатель Комитета по туризму г. Москвы Евгений Козлов.

 

Нижегородским специалистам рассказали об актуальных туристических продуктах столицы. В рамках «креативной лаборатории» эксперты индустрии туризма и гостеприимства, представители сферы культуры и искусства, художники и создатели брендов, музыканты и рестораторы двух городов разработали карту вариантов межрегиональных творческих проектов. Она включает акции и музыкальные фестивали, объекты уличного искусства, дизайн-концепции сувенирной продукции и многое другое.

«Мы запустили экспериментальный формат и провели креативную лабораторию, которая объединила разных людей творческих профессий.

Совместными усилиями мы разработали идеи и концепции для новых проектов, которые помогут в продвижении туристических предложений Москвы и Нижнего Новгорода. Это позволит привлечь в наши города больше гостей», – пояснил Евгений Козлов.

 

Отдельная дискуссия была посвящена детскому и молодежному образовательному туризму, столицей которых в этом году стал Нижний Новгород. Столичные коллеги рассказали нижегородцам об успешном опыте реализации флагманского образовательно-туристического проекта Москвы «Город открытий», который позволяет школьникам из регионов увидеть Москву не только как город, но и как универсальное образовательное пространство.

Дети знакомятся с перспективными отраслями и профессиями, посещают высокотехнологичные производства, IT-компании и вузы.

 

«Сотрудничество наших регионов призвано объединить лучшие практики и компетенции в области туризма.

Оно нацелено на обоюдное продвижение туристического потенциала, создание новых межрегиональных туристических предложений и комплексное развитие внутреннего туризма», – резюмировал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

/TOURBUS.RU

 

Фото предоставлено Комитетом по туризму города Москвы.


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