«Туристический сувенир» - на «Интурмаркете»

В рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет 2023» пройдет круглый стол на тему «Как организовать взаимодействие авторов туристических сувениров с туристическим бизнесом?»

13 марта в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет» пройдет круглый стол на тему «Как организовать взаимодействие авторов туристических сувениров с туристическим бизнесом?». Организаторами мероприятия выступают ФРОС Region PR и Комитет по событийному туризму РСТ.

Модератором дискуссии выступит Геннадий Шаталов, председатель правления ФРОС Region PR, член экспертного совета комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член правления РСТ, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и др.

Основные темы круглого стола:

— Региональные инструменты поддержки и продвижения авторов туристических сувениров;

— Туристический сувенир — неотъемлемая часть регионального туристического проекта;

— Форматы взаимодействия авторов туристических сувениров и регионального турбизнеса.

«Инициатива проведения круглого стола по этой теме исходит от наших коллег из регионов. Ее актуальность продиктована тем, что далеко не во всех регионах, создатели туристических сувениров стали частью региональной туристической индустрии.

Итоги Всероссийского конкурса „Туристический сувенир“ прошлого года показали, что у нас уже есть положительный пример ряда регионов, в которых выстроено эффективное взаимодействие создателей туристической сувенирной продукции и представителей региональной туристической отрасли.

Такой опыт надо популяризировать и продвигать, и именно этому будет посвящено наше мероприятие. На данный момент мы завершаем формирование списка спикеров, и в ближайшее время опубликуем подробную программу мероприятия», — отметил Геннадий Шаталов.

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