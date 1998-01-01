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15 февраля
Илья Уманский: «Путешествия по России подешевеют в пределах 10%»

Глава РСТ прокомментировал последствия планируемой отмены НДС на туры по России


 

Путешествия по России подешевеют к летнему сезону в пределах 10%, если к концу марта решение об отмене НДС на турпакеты будет внесено в Налоговый кодекс, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

 

Как напоминает «Интерфакс», 24 января на совещании с президентом РФ министр экономического развития Максим Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин это предложение поддержал.Владимир Путин согласился с необходимостью этой меры.

 

«Когда льгота заработает, она, безусловно, отразится на ценах. Но нельзя говорить, что цена упадет на 20%. Туроператоры не всегда могли себе позволить завышение цены. Как правило, она была либо меньше, либо соответствовала совокупной стоимости услуг, входящих в турпакет. Но любая экономия позволяет снижать издержки и финальную стоимость продукта.

Могу предположить, что при прочих равных можно будет рассчитывать в годовом диапазоне на снижение цен в пределах до 10%», — цитирует руководителя РСТ пресс-служба РСТ.

 

Г-н Уманский подчеркнул, что пока решение об отмене НДС для туроператоров не принято.

«Пока решение не принято, президент только устно согласился с ним. Сначала должно выйти его поручение, на основании которого должны быть подготовлены изменения в Налоговый кодекс. Потом три чтения в ГД, одобрение Совфеда, подписание президентом.

Я надеюсь, что эта процедура будет проведена быстро, и мы можем рассчитывать, что к концу марта все будет утверждено и согласовано», — сказал он.

 

Президент РСТ пояснил, что туристический продукт, который туроператор формирует, состоит из услуг, на которые он получает дисконт от поставщиков: например — гостиниц, авиакомпаний, музеев и т.п. Сейчас, после того как эти услуги собраны в турпакет, с него нужно заплатить 20% НДС, хотя доход от компонентов пакета, как правило, составляет меньше 20%.

 

«В результате туроператоры, работающие на внутреннем рынке, находятся в неконкурентном состоянии по отношению и к туроператорам по выезду, и по отношению даже к прямому бронированию отелей. Эта избыточная фискальная нагрузка приводит к тому, что большинство игроков на рынке – это микро и малый бизнес, работающий исключительно на УСН.

Отмена НДС — системная мера, которая позволит туроператорскому рынку развиваться», — заключил г-н Уманский.

/TOURBUS.RU


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