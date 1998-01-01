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15 февраля
Майя Ломидзе — об итогах зимнего сезона, спросе на Турцию и ожиданиях от возвращения китайских туристов
Брифинг исполнительного директора АТОР прошел в пресс-центре ТАСС
В ходе прошедшего вчера в пресс-центре ТАСС пресс-брифинга исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала о предварительных итогах зимнего сезона.
«Лидеры по спросу в зимнем сезон – Египет, Таиланд, ОАЭ» – сообщила Майя ЛомидзеОна подчеркнула, что эти же направления являются основными в структуре спроса на длинные февральские праздники. В десятку также входят Турция, Шри-Ланка, Гоа, Мальдивы, Куба, Венесуэла, Сейшелы.
Покупают также туры в Европу, уточнила исполнительный директор АТОР, но оценить этот поток количественно сложно, хотя по понятным причинам, европейские страны в ТОП-10 по продажам не входят.
По словам эксперта, на «длинные» февральские праздники внутри страны лидирует по бронированиям Краснодарский край, далее идут горнолыжные курорты, продемонстрировавшие рост турпотока от 10 до 30%, Санкт-Петербург, также показавший существенный прирост, Москва и Подмосковье.
Что касается динамики цен на туры с захватом длинных выходных в феврале, то в среднем по сравнению с началом месяца они выросли от 15 до 32% в зависимости от направления и ценового сегмента отелей. Это продиктовано возросшим спросом. На этот период туристы бронируют туры на 7 или 10 дней, в связи с наложением праздников с каникулами в части школ среди отпускников много семей с детьми.
«Внутри России можно купить туры на этот период от 40 тыс. руб. на двоих, среди зарубежных морских направлений наиболее доступное по цене – Египет, от 95 тыс. руб. на двоих за турпакет», – рассказала Майя Ломидзе».
При этом в АТОР не видят снижения спроса на Турцию из-за произошедшего масштабного землетрясения в юго-восточных провинциях страны.
«В курортных зонах разрушений нет, они далеко от зоны бедствия. Турция продается на лето в той же динамике, как и ранее.
Цены на летний отдых в Турции выросли по сравнению с прошлым годом на 30%, однако по акциям раннего бронирования сейчас пока есть скидки, и мы настоятельно рекомендуем туристам ими воспользоваться, дальше будет дороже», – рассказала исполнительный директор АТОР.
Высок спрос, по словам исполнительного директора АТОР, и на летнюю Абхазия.
«Туроператоры говорят, что в Абхазии уже почти раскупили большинство приличных мест. В этом сезоне явно повышенный спрос на отдых в Абхазии в комфортных отелях. Советуем туристам, планирующим летний отдых в Абхазии, быстрее принимать решения: к лету может не остаться мест в хороших объектах или они будут продаваться совсем по другим ценам», – рассказала Майя Ломидзе.
«Въездного туризма в 2022 году практически не было, мы уже анализировали это. Есть определенные успехи у Санкт Петербурга и у Москвы в привлечении иностранных гостей, но, конечно, объемов 2019 года нет и не предвидится.
В этом году у всех большая надежда на Китай. Открыто прямое авиасообщение, заявки есть у туроператоров, но успех будет зависеть от «разморозки» безвизового соглашения, которое пока не начало работать после ковидного перерыва. Если оно заработает, ждем ренессанс въездного туризма», – отметила также Майя Ломидзе.
Исполнительный директор АТОР также подчеркнула, что спрос на туры в Китай сейчас тормозит не только отсутствие безвизового режима для групп, но и не запущенный процесс выдачи туристических виз индивидуальным путешественникам.
По словам исполнительного директора АТОР, интерес и российского, и иранского турбизнеса к возможному взаимному установлению безвизового режима между РФ и Ираном – колоссальный. Если это произойдет, это сразу простимулирует спрос и на поездки иранцев в Россию, и российских туристов в Иран.
/TOURBUS.RU
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