Правительство Таиланда утвердило решение о взимании туристического сбора

Новый landing tax будет взиматься со всех иностранных туристов начиная с 1 июня

Сегодня правительство Таиланда утвердило решение о том, что со всех въезжающих в страну иностранных туристов будет взиматься сбор в размере 150-300 бат – landing tax, сообщают местные СМИ, на которые ссылается «Интерфакс».

«Кабинет министров Таиланда утвердил решение о взимании туристического сбора при въезда в страну. Сбор составит от 150 бат (около 330 рублей) с тех, кто прибывает через наземные границы, до 300 (650 рублей) – с тех, кто прибудет через аэропорты», — пишут издания.

Предварительная дата введения сбора – 1 июня 2023 года.

Сбор не будут платить въезжающие в Таиланд по дипломатическим паспортам и разрешениями на работу. Сбор не будет также взиматься с детей в возрасте до двух лет и транзитных пассажиров, проводящих в стране менее суток.

Правительство также поручило Бюро по иммиграции ввести правило, в соответствии с которым туристы смогут использовать квитанции об оплате туристических сборов в предыдущую поездку при подаче заявления на получение разрешения на повторный въезд.

Министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн, выступая перед журналистами по итогам заседания Кабмина, пояснил, что сбор будет использоваться для развития внутреннего туризма и страхования на время пребывания туристов в Таиланде.

Власти Таиланда не впервые заявляют о планах введения сбора с иностранных туристов. В январе 2022 года они сообщили о намерении ввести сбор с апреля того же года. Его размер также должен был составить 300 бат.

Затем введение сбора было перенесено на 1 января 2023 года, но снова было отложено, так как против выступили представители туристического бизнеса, опасающиеся, что его введение замедлит восстановление иностранного турпотока после пандемии коронавируса.

Отметим также что, согласно таиландской статистике, по итогам 2022 года Таиланд принял 435 тыс. россиян.

Это более чем в 14 раз больше значений 2021 года, когда из России в Таиланд приехали всего 30 759 россиян. У России - 9 место в общем турпотоке.

Лучшим по турпотоку месяцем зимы 2022 года был январь. Тогда Таиланд принял 23 760 россиян. Весной чаще всего россияне ездили в Таиланд в марте – 9 197 россиян.

Лучшим по турпотоку летним месяцем оказался август, тогда в Таиланде отдохнули 9170 туристов из России. Лидер осени – ноябрь и 109,4 тыс. туристов из России. А в декабре 2022 года Таиланд принял 183 109 россиян.

Как отмечают эксперты, исходя из итоговых данных по турпотоку, российский турпоток в Таиланд восстановился на 30% по отношению к значениям 2019 года (1,47 млн россиян).

В наступившем году, по данным экспертов, Таиланд ставит своей целью восстановить объемы российского турпотока до 60-65%, приняв в 2023 году до 1 млн россиян.

/TOURBUS.RU





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