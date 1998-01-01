Светлана Гончарова: Круизы держатся на плаву

Светлана Гончарова, заместитель гендиректора круизной компании «Мостурфлот», в интервью «Турбизнесу» оценила восстановление рынка круизных путешествий и рассказала, с какими рисками он сталкивается.

Подводя итоги рынка рынка круизных путешествий в прошлом году, эксперт отметила, что навигация 2022 года для круизного рынка была обнадеживающей, так как на фоне ощутимого падения в прошедшие два сезона в этом наблюдался всплеск спроса на туры в сегменте внутреннего туризма, в том числе и на круизы. В 2022 году спрос вырос на 20-25% по сравнению с 2021 годом. Было перевезено 320 тысяч человек. На речных и озерных маршрутах работал 81 теплоход.

При этом эксперт отметила, что «о восстановлении рынка до уровня 2019 года говорить пока рано. В 2019 году на воде работало более ста единиц флота, значительная часть с иностранными туристами, с продолжительностью круизов 11-12 дней.

Приведу пример: в 2022 году из-за отсутствия въездного туризма не вышли в навигацию более 20 судов (ранее работающих с иностранными туристами), это число меньше показателей 2020 и 2021 года, но значительное для круизного рынка, так как составляет более 20% от суммарного количества лайнеров в рабочем состоянии».

В итоге для игроков круизного рынка ситуация сложилась неодинаково. При достаточно удачной навигации 2022 года (благодаря ограниченному предложению на рынке выездного туризма и туристическому кешбэку), те компании, которые ранее работали только во въездном сегменте или смешанном, не смогли быстро переориентировать весь флот на внутренний рынок и оставили часть своих теплоходов в затонах.

Те же, что специализировались ранее только на внутреннем рынке, обошлись без перестроек, и все их теплоходы вышли в навигацию.

Среди самых популярных направлений минувшего сезона - «питерское направление, которое лидирует традиционно. Быстро поднимаются в рейтинге направления до Казани и других городов Татарстана».

Говоря о прогнозах на навигацию этого года, г-жа Гончарова отметила, что Московское речное пароходство открыло продажи на 2023 год по ценам прошлого года.

Но сказать с уверенностью, что будет с ценами далее, затруднительно из-за существенной зависимости стоимости круизного продукта от наших поставщиков. Цена путевки состоит из многих составляющих. И первое – это цена на топливо, а также цена на продукты питания, сервисные услуги, портовое и экскурсионное обслуживание в городах маршрута.

При этом за последнее время наблюдается рост туристов из регионов за счет того, что круизы стали продаваться по частям: можно, например, проехать часть маршрута или отправиться в односторонний круиз.

Если раньше количество пассажиров, отправляющихся в односторонний круиз, составляло 5%-30% (в зависимости от направления), то теперь этот показатель может доходить до 70% от общего числа. На такие изменения повлияли и развитие транспортной инфраструктуры, связывающей города РФ, и цифровизация услуг во всех регионах нашей страны, и уже выработанная привычка наших сограждан к передвижению по стране.

В заключение Светлана Гончарова отметила, что «в существующих реалиях давать прогноз – дело неблагодарное. Туризм подвержен ощутимому влиянию со стороны многих составляющих и относится к той сфере нашей жизни, от которой потребитель откажется в первую очередь в случае наступления для него кризисных ситуаций.

Прежде всего, таких как политическая, финансовая и социальная нестабильность».

/TOURBUS.RU