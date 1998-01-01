Новости 40 часов важнейшей информации — от 30-ти туроператоров Пятый Всероссийский конгресс турагентов пройдет в Москве 11-12 марта

С 11 по 12 марта в московском «Azimut Сити Отель Олимпик» пройдет V конгресс турагентов. Организатором выступает Российский союз туриндустрии в партнерстве с туроператорами «Алеан» и Fun&Sun, а также группой компаний «Слетать.ру». Конгресс состоится впервые с 2019 года и соберет представителей профильных министерств и общественных объединений, лидеров туриндустрии и не менее 1000 турагентов.Запланировано участие федеральных экспертов из курирующих отрасль органов власти и первых лиц туроператоров. Среди туркомпаний - участников мероприятия - «Донинтурфлот», «Дельфин», «Мультитур», Space Travel, Anex Tour, B2BOstrovok.ru и ряд других. Планируется обширная деловая программа: 40 часов важной профессиональной информации от 30 ведущих туроператоров. На повестке дня: анализ тенденций туристического рынка, поиск ответов на актуальные вызовы, новые векторы развития внутреннего и международного туризма, правовое регулирование отрасли в условиях меняющегося законодательства, выработка совместных решений для эффективной работы, спецкурс для бухгалтеров и юристов. Как сообщили нам организаторы мероприятия в программе также — прямой диалог с первыми лицами крупных туристических компаний. Уже заявлено деловое общение с управляющим директором «Слетать.ру» Евгением Даниловичем, президентом РСТ, гендиректором компании «Алеан» Ильей Уманским и главой компании Fun&Sun Владимиром Рубуовым. Но организаторы обещают и новых неожиданных участников. Встречи будут проходить в разных форматах: тематические сессии с семинарами и панельными дискуссиями, пленарная работа, бизнес-завтраки и воркшопы. Кроме того, на площадке будет создана территория делового общения, где турагенты получат возможность познакомиться с проектами компаний-партнеров и установить полезные связи для дальнейшей работы. Регистрация - http://congress.rostourunion.ru, промокоды на бесплатное посещение конгресса - у туроператоров.

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