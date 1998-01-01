Туроператоры: Многократный «шенген» проще всего оформить в консульстве Италии

Для этого, правда, требуется иметь на банковском счету не менее миллиона рублей

Записаться на подачу документов для оформления шенгенских виз можно, но рассчитывать на многократные визы россияне сейчас не могут, сообщают Российский союз туриндустрии и «Интерфакс» со ссылкой на туроператоров.

"Из 27 стран шенгенской зоны документы у российских туристов принимают только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии. Визы на 2-3 года дают редко и только узкому кругу людей. Большинству оформляют на срок поездки или до полугода", — говорится в сообщении.

По данным РСТ, чаще всего многократные визы выдает консульство Франции, но записаться на подачу документов в визовый центр этой страны почти невозможно.

"Вызвано это тем, что количество слотов для подачи документов ограничено, и их с помощью ботов бронируют компании-посредники для последующей перепродажи желающим оформить визы. С Италией, Испанией, Грецией и Венгрией ситуация чуть лучше: частное лицо все же может подать запрос самостоятельно.

Если повезет, в визовых центрах в Москве можно найти временные слоты и на завтра", — отмечают в союзе.

В связи с этим, по его данным, более реально получить многократный итальянский шенген, хотя и в консульстве Италии доля таких виз невысока.

"Длинные визы – всегда на усмотрение консульства. По наблюдениям туроператоров, Италия чаще может выдавать длинные визы, чем другие страны Шенгена. Для каждой страны в приоритете выданные визы за последние три года, по которым туристы ездили в их страну", – добавили в РСТ.

Туроператоры рекомендуют подавать документы на шенгенские визы не менее чем за 20 рабочих дней до поездки.

"По информации компаний, профессионально занимающихся оформлением виз, в консульстве Италии для получения многократной визы необходимо показать выписку о наличии на счету не менее миллиона рублей. В других может быть достаточно 400-700 тысяч", — добавили в РСТ.

Как напоминают в РСТ, с 1 января, после вступления Хорватии в Евросоюз, подать документы на шенгенскую визу можно также в консульство этой страны. О сроках действия выданных виз туроператоры пока говорить не готовы, так как лишь на этой неделе получат первые паспорта с оформленными хорватскими шенгенскими визами.

Как отмечает «Интерфакс», в сентябре прошлого Евросоюз приостановил действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме.

Это привело к ужесточению правил оформления шенгенских виз для российских туристов. В частности, увеличились консульский сбор и время рассмотрения документов, расширился список необходимых документов, а консульства почти перестали выдавать многократные визы на длительный срок.

/TOURBUS.RU