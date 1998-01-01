Петербург стал центром притяжения гостей крупнейшей турвыставки Индии

В Дели прошла ежегодная крупнейшая международная туристская выставка South Asia’s Travel & Tourism Exchange (SATTE), на которой Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с Конгрессно-выставочным бюро и профессионалами сферы туризма и гостеприимства представили туристский потенциал Северной столицы, - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма.

Выставку торжественно открыл министр туризма Индии Гангапурам Кишан Редди. В церемонии открытия приняла участие заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Юлия Кузенская.

«Между нашими странами налажено стратегическое сотрудничество, не последнюю роль в развитии и укреплении которого играют конгрессно-выставочные мероприятия. Приятно отметить, что туристский Петербург вызывал большой интерес у индийских путешественников.

Северная столица предлагает широкий спектр возможностей, которые в сочетании с петербургским гостеприимством, высоким качеством услуг и индивидуальным подходом к национальным и культурным особенностям наших гостей оставят самые приятные впечатления от первой поездки и, мы надеемся, вдохновят вернуться к нам снова», – отметила Юлия Кузенская.

Одной из самых ярких экспозиций выставки стал стенд Санкт Петербурга, где представители Комитета по развитию туризма совместно с отельерами и туроператорами рассказывали о разнообразных предложениях для путешествий в наш город. Демонстрировавшиеся здесь виды Северной столицы дополнялись виртуозными выступлениями петербургских музыкантов. Центром притяжения гостей был арт-объект в виде колеса обозрения, вместо кабинок которого – знаменитые достопримечательности города, подробную информацию о них можно было узнать по QR-коду.

Делегация Санкт Петербурга приняла активное участие в мероприятиях деловой программы выставки. Так, в рамках панельной дискуссии туристской ярмарки стран Шанхайской организации сотрудничества Юлия Кузенская рассказала о применяемых в Петербурге практиках для укрепления трансграничного взаимодействия через туризм.

На дискуссионной сессии, посвященной современным трендам в MICE-индустрии, представители Конгресс-бюро поделились опытом нашего города по продвижению делового туризма, привлечению в Северную столицу международных ротируемых мероприятий и реализации крупных конгрессно-выставочных проектов.

Ключевым событием деловой программы стало организованное Конгресс-бюро медиамероприятие с участием российских и зарубежных экспертов, туроператоров и компаний по приему иностранных туристов, а также представителей онлайн-сервисов для путешествий.

В мероприятии приняли участие московские специалисты. Они провели презентацию совместного проекта «Два города – миллион впечатлений».

«Москва и Санкт Петербург — главные туристские направления в России как для внутренних, так и для зарубежных путешественников. Проект "Два города — миллион впечатлений", который мы совместно разработали и продвигаем с нашими коллегами из Петербурга, призван еще больше разнообразить предложения двух столиц. Он позволяет посетить Москву и Петербург в рамках одной поездки и включает более 40 маршрутов. Концепция проекта отвечает запросам иностранных туристов, включая индийскую аудиторию», — прокомментировал Булат Нурмуханов, начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму города Москвы.

На полях выставки Комитет по развитию туризма и Конгрессно-выставочное бюро провели ряд рабочих встреч и переговоров о развитии сотрудничества в сфере туризма

Ежегодная международная туристская выставка SATTE уже более 30 лет является ведущей площадкой в индустрии путешествий для ведения бизнеса, обмена знаниями и опытом с целью разработки новых решений, способных ускорить темпы роста отрасли. Участие Петербурга в таком крупном отраслевом мероприятии может открыть новые возможности для развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и продвижения сферы туризма и гостеприимства на международной арене.

В частности, гостей из Индии в Санкт Петербург может привлечь событийный и деловой туризм, включая проведение в нашем городе ротируемых конгрессных мероприятий.

Большой потенциал и у свадебного туризма – молодожены из Индии все чаще проводят церемонию бракосочетания за рубежом, и город на Неве с его красивейшими видами может быть для них очень интересен.

/TOURBUS.RU