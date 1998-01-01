|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
14 февраля
21 страна и 59 регионов России — на выставке MITT 2023
Выставка MITT уверенно подтверждает статус международной
Приглашаем посетить MITT — самую крупную в России Международную выставку туризма и индустрии гостеприимства.
Когда: 16–18 марта 2023 г.
Где: Москва, Крокус Экспо
Организатор: ITE Group, mitt.ru
21 СТРАНА - НА MITT
Выставка MITT уверенно подтверждает статус «международной». К уже подтверждённым иностранным участникам чья экспозиция располагается в четвёртом зале, присоединились Эфиопия, Куба, Венесуэла, Египет, Кения, Мадагаскар, Никарагуа, Оман.
КТО СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ РОССИЙСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ?
59 регионов-участников российской экспозиции занимают полностью третий зал выставки. Впервые участвуют Марий Эл, Томская область, Республики Хакасия и Удмуртия, Чувашская республика.
СЕМИНАР ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ
Приглашаем турагентов принять участие в семинаре по правовым вопросам функционирования турфирм «СУДный день».
Мероприятие состоится 18 марта 2023, 12.00–13.30, конференц-зал G в рамках серии образовательный семинаров для профессионалов туриндустрии «MITT Академия».
Ключевые темы:
Кто проигрывал суды в 2022? «Я думала туда не надо ездить» и еще пять самых печальных историй реальных турагентов.
А кто выигрывал? Истории чудо-спасений турфирм.
Топ-5 рисков в судах, которые можно исключить еще до суда!
Соорганизатор семинара — Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры».
СФОРМИРОВАН НОВЫЙ РАЗДЕЛ «ГЛЭМПИНГИ»
В число участников вошли самые крупные игроки рынка - производители модульных домов, шатров и конструкций для глэмпингов: «Купол Холл», Freedome, Модом, Arh.bro и другие.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКОВ
Партнёры выставки MITT 2023:
Красная поляна - Генеральный партнёр деловой программы выставки
Правительство Севастополя - Официальный партнёр Форума лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства
Check In - Официальный партнёр выставки
C-Петербург - Город-партнёр выставки
Хакасия - Партнёр церемонии открытия выставки
МТС Трэвел - Партнёр деловой программы выставки
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2023 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72