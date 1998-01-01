21 страна и 59 регионов России — на выставке MITT 2023

Приглашаем посетить MITT — самую крупную в России Международную выставку туризма и индустрии гостеприимства.

Когда: 16–18 марта 2023 г.

Где: Москва, Крокус Экспо

Организатор: ITE Group, mitt.ru

21 СТРАНА - НА MITT

Выставка MITT уверенно подтверждает статус «международной». К уже подтверждённым иностранным участникам чья экспозиция располагается в четвёртом зале, присоединились Эфиопия, Куба, Венесуэла, Египет, Кения, Мадагаскар, Никарагуа, Оман.

КТО СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ РОССИЙСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ?

59 регионов-участников российской экспозиции занимают полностью третий зал выставки. Впервые участвуют Марий Эл, Томская область, Республики Хакасия и Удмуртия, Чувашская республика.

СЕМИНАР ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ

Приглашаем турагентов принять участие в семинаре по правовым вопросам функционирования турфирм «СУДный день».

Мероприятие состоится 18 марта 2023, 12.00–13.30, конференц-зал G в рамках серии образовательный семинаров для профессионалов туриндустрии «MITT Академия».

Ключевые темы:

Кто проигрывал суды в 2022? «Я думала туда не надо ездить» и еще пять самых печальных историй реальных турагентов.

А кто выигрывал? Истории чудо-спасений турфирм.

Топ-5 рисков в судах, которые можно исключить еще до суда!

Соорганизатор семинара — Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры».

СФОРМИРОВАН НОВЫЙ РАЗДЕЛ «ГЛЭМПИНГИ»

В число участников вошли самые крупные игроки рынка - производители модульных домов, шатров и конструкций для глэмпингов: «Купол Холл», Freedome, Модом, Arh.bro и другие.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКОВ

18 марта на MITT состоится клиентский день, на который приглашаются не только бизнес-посетители, но и частные лица. Участники выставки приготовят для вас специальные предложения для отдыха.

Партнёры выставки MITT 2023:

Красная поляна - Генеральный партнёр деловой программы выставки

Правительство Севастополя - Официальный партнёр Форума лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства

Check In - Официальный партнёр выставки

C-Петербург - Город-партнёр выставки

Хакасия - Партнёр церемонии открытия выставки

МТС Трэвел - Партнёр деловой программы выставки