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Минэкономразвития смягчит требования к туроператорам, работающим с Беларусью

Об этом Максима Решетникова попросили представители башкирского турбизнеса

Власти рассмотрят предложение турбизнеса о снижении суммы страхового вознаграждения и финансового обеспечения для российских туроператоров, занимающихся выездным туризмом в Белоруссию, заявил в субботу министр экономического развития Максим Решетников.

"У нас очень теплые отношения между государствами, растет туристический поток, в связи с чем считаем возможным сделать послабление для российских туроператоров и сделать исключение в отношении Республики Беларусь и внести изменение в федеральный закон", — сказал он на встрече с туристическим бизнесом Башкирии, - сообщает «Интерфакс».

Как отметил г-н Решетников, в настоящее время странами ведется активная работа по реализации союзной программы по синхронизации законодательства в сфере туристской деятельности.

Министр уточнил, что речь идет о гармонизации государственных отраслевых стратегий развития и государственных программ РФ и Белоруссией, унификации норм о деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, унификации норм об эффективности и объеме защиты прав туриста при невозможности исполнения туроператором обязательств по оказанию туристических услуг, унификации норм о доступе субъектов туристической деятельности на рынок туруслуг.

Как сообщает RTN, в ходе встречи с министром попросил снизить суммы страхового вознаграждения и финансового обеспечения для российских туроператоров, отправляющих туристов в Беларусь, руководитель Башкирского регионального отделения РСТ Дмитрий Тухфатов .

Как пояснил RTN г-н Тухфатов, сейчас у российских туроператоров условия работы с Белоруссией такие же, как на любом другом выездном зарубежном направлении. «Соответственно они должны оформить финансовые гарантии на сумму не менее 10 млн рублей. Эта страховка обходится туроператорам в 5-7% от всей суммы. Очень дорого, учитывая, что риски при отправке туристов в Белоруссию несопоставимы с рисками работы на других выездных направлениях», – пояснил он.

По словам главы башкирского отделения РСТ, снижение барьеров для захода российских туроператоров на этот рынок позволит заметно нарастить поток между Россией и Белоруссией. «По нашим данным, с уменьшением фингарантий не менее 15 башкирских компаний готовы начать работу с Белоруссией. Авиакомпании также готовы ставить рейсы в Минск, если начнет расти турпоток», – уточнил эксперт.

Председатель правления Республиканского союза туриндустрии Белоруссии (РСТИ) и представитель РСТ в республике Филипп Гулый считает вполне логичным облегчение барьеров в работе российских и белорусских компаний.

«Сейчас эти барьеры очевидны всем. Мы – единое союзное государство, но для банков и фискальных органов мы – иностранные компании. Это касается и бухгалтерской отчетности, и регистрации договоров с клиентами, валютного курса и множества других тонкостей, которые серьезно затрудняют нам жизнь.

Турбизнес давно говорит об этом. Снятие бюрократических барьеров позволит увеличить турпотоки и развиваться бизнесу», – сказал он.

/TOURBUS.RU



Фото: piqsels.com

