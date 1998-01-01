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13 февраля
Дмитрий Горин: Как рынок авиаперевозок справляется с турбулентностью?
Ведущий эксперт туристического рынка и вице-президент РСТ рассказал нашему порталу о нынешнем состоянии российской авиотрасли и перспективах ее развития
Сначала пандемия, потом геополитика – рынку пассажирских авиаперевозок за последние три года пришлось нелегко. Как авиакомпании справляются с такой турбулентностью, «Турбизнесу» рассказал вэксклюзивном интервью вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Говоря о том, какие главные факторы определяют ситуацию на авиарынке,эксперт отметил, что, по его мнению, состояние рынка авиапассажирских перевозок РФ к началу 2023 года можно назвать постоянно адаптирующимся к сложившимся ситуациям. Его восстановление, довольно активное, началось сразу после пандемии - во второй половине 2021 года.
Так, после резкого сокращения перевозок в 2020 году до 69 млн человек, показатели пассажирооборота быстро достигли почти доковидного уровня – 111 млн человек. Это было связано с ослаблением карантинных ограничений в регионах и странах.
Однако события февраля 2022 года заставили вновь столкнуться с новыми вызовами для российской гражданской авиации. При том, что в ряд стран стал действовать запрет на полеты, годовой показатель по авиаперевозкам составил 96 млн человек. 80 млн – это внутренние пассажиры, а международными рейсами воспользовались всего 16 млн. Но это, отмечает собеседник, очень неплохие показатели, учитывая реалии.
Если раньше прямые рейсы выполнялись в 69 стран, то сейчас список сократился в два раза: в 32 страны, включая постсоветское пространство.
В прошлом году цены, особенно на международные тарифы, резко взлетели. Так, в марте цена, например, в Турцию, стала дороже в 3-4 раза. Средняя стоимость билета в эконом-классе в марте составляла до 100 тыс. рублей (туда и обратно). Но с учетом стабилизации ситуации в 3 квартале 2022 года цена более-менее начала меняться в сторону удешевления – ценник на аналогичный билет составил 30-50 тыс. руб.
На ценообразование повлиял дефицит международных перевозок: российские авиакомпании с двойной регистрацией, напомню, не могут выполнять рейсы в открытые страны.
При этом на рынке внутрироссийских перевозок можно предположить, что наступивший год станет годом продолжения перераспределения авиаперевозок в пользу внутреннего сегмента. Программы субсидирования – а в прошлом году государством было направлено 172 млрд рублей – благоприятно влияют на ситуацию и идут, в том числе, и на поддержку доступности тарифов для внутренних перевозок.
В настоящее время, считает эксперт, можно говорить о перестройке всей маршрутной сети, что является логичной реакцией отрасли. В России пока закрыты 11 аэропортов страны, более 19 млн пассажиров вынуждены перераспределяться на железнодорожные и авиационные перевозки через другие пункты вылета. В поставленных условиях расширились перевозки через другие российские хабы: с московского узла на другие аэропорты, а из закрытых - на близлежащие.
Что же касается международных рейсов, то закрытие воздушного пространства рядом стран для самолетов авиакомпаний РФ в марте 2022 года значительно ограничило возможности полетов за границу. На сегодняшний день из 800 самолетов - 180 перешли в российский реестр, без двойной регистрации. А в июне прошлого их было не более 44-х.
Обслуживание международных перелетов осуществляют не только российские авиаперевозчики, но и иностранные. В их числе Турция, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман, Кувейт, Сербия, Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан и др. Авиакомпании этих стран активно летают на международных направлениях, увеличивая квоты. Во многом они обеспечивают транзитные перелеты в страны Европы, Северную и Южную Америку, Канаду, Юго-Восточную Азию, Японию, Эфиопию.
Наконец, говоря о прогнозах по развитию рынка в наступившем году, экспертт отметил, что ситуация с авиаперевозками пока остается неопределенной и будет зависеть от многих факторов, в том числе и от темпов возобновления пассажирского авиасообщения в России с другими государствами, открытия ранее закрытых аэропортов в России. Многое зависит и от платежеспособности туристов.
«Мы знаем о планах авиации перевести в 2023 году не менее 101 млн пассажиров, что на 6 млн больше, чем в 2022 году. Выполнить эти планы можно, если расширится спектр международных перелетов, увеличатся межправительственные квоты на международные рейсы.
Важно и сохранение мер государственной поддержки по субсидированию внутренних туристических перевозок, сохранение объемов внутренних перевозок и тарифов, в том числе блочных туроператорских тарифов, без существенного повышения цен.
Ускорить процесс позволит и расширение сегмента деловых путешествий, ведь ежегодный оборот только этой отрасли составляет не менее 650 млрд рублей», - заключил эксперт.
/TOURBUS.RU
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