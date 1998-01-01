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«КоммерсантЪ»: Боты блокируют возможность записаться в визовые центры

Специально созданные мошеннические программы создают серьезные трудности турагентствам и рядовым туристам

Как сообщает сегодня газета «КоммерсантЪ», получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и неофициальными посредниками. Они создают ботов автоматической записи в визовые центры, которые перехватывают слоты и требуют за них от граждан более 4–7,5 тыс. руб.

Боты не только увеличивают расходы граждан, но и создают дополнительные задержки в получении виз.

Боты резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи, отмечает замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин добавляет, что дополнительная нагрузка от ботов накладывается на ограниченное количество доступных слотов и возросший спрос на получение виз.



Проблема особенно актуальна при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве, отмечает управляющий партнер «Визахода» Марина Широкова. Те же сложности возникают и в визовых центрах Италии и Испании, добавляет глава отдела визовой поддержки «Аэроклуба» Алина Проценко.

Услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений, обнаружил “КоммерсаетЪ”. Так, на «Форуме Винского» такая запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге предлагается по цене от 7,5 тыс. руб. за заявителя, в регионах — за 4 тыс. руб. Аналогичные предложения есть и на «Авито».

Учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов говорит, что боты продаются в DarkNet и разрабатываются под заказ.

В случае визовых центров решения работают за счет возможности занять несколько слотов через один аккаунт, полагает г-н Куликов. Он уточняет, что возможна технология, при которой под каждый слот создается отдельный аккаунт. Написать подобную программу может даже студент.

При этом в законодательстве не предусмотрена ответственность за создание ботов, если у них «нет признаков вируса», поясняет партнер a.t.Legal Александр Павловский.

По его словам, речь идет не о записи в российский орган госвласти, поэтому полномочия властей РФ по пресечению подобного бизнеса ограничены. Эксперт не видит и признаков нарушения прав потребителей, так как «получатели виз не приобретают услугу при электронной регистрации в очереди».

Визовые центры и консульства знают о проблеме и постоянно вводят дополнительные уровни идентификации пользователя, но боты перенастраиваются, говорит Юлия Отвагина.

Проблемы с ботами возникают не только на европейских направлениях. Г-жа Отвагина говорит, что они используются и для записи на подачу россиянами документов на визу в США в третьих странах, например, в Армении, Казахстане, Грузии, ОАЭ. Из-за этого подача документов растягивается на полгода и более.

/TOURBUS.RU