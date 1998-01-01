Новости

Туристы экономят, но не отказываются от желания увидеть «голубой лед»

Стартовала зимняя чартерная программы из Москвы на озеро Байкал

Стартовала зимняя чартерная программы из Москвы в столицу Бурятии Улан-Удэ, первый рейс "Уральских авиалиний" прибыл в воскресенье с полной загрузкой, сообщают сегодня пресс-служба туроператора Fun&Sun.

Как напомнили в компании, туроператор начал выполнять чартерные программы на Байкал при поддержке правительства республики Бурятия летом 2020 года, а в 2021 году состоялась первая зимняя полетная программа на Байкал.

"Сегодня это направление входит в тройку самых популярных направлений отдыха в России у наших туристов. Всего мы планируем выполнить семь оборотных рейсов с 11 февраля по 25 марта. Аэробусы А320 "Уральских авиалиний" будут вылетать из Москвы по субботам, приземляться в воскресенье.

Самолет рассчитан на 158 кресел, первый рейс был загружен полностью, рейс 18 февраля продан на 90%", — рассказали в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что основная точка притяжения туристов в зимней Бурятии – озеро Байкал, покрытое знаменитым голубым льдом.

Между тем, как сообщает сегодня РСТ, по оценке руководителя отдела продаж компании Russia Discovery Ксении Рубцовой, спрос на зимний Байкал не превышает прошлогодних объемов. Она связывает это с увеличением конкуренции со стороны организаторов так называемых «авторских туров» и ростом стоимости продукта.

«Наземка подорожала примерно на 15%, а сейчас вопрос цены становится решающим. К тому же, многие за последние два года уже побывали на Байкале», – рассказала Рубцова.

По ее словам, обычно к ноябрю мест в турах на байкальский лед уже практические не оставалось, все разбирали с начала продаж в августе. Сейчас бронирования начались позже и на февраль места еще есть.

Гендиректор иркутской компании «Байкалика» Алексей Стрелюк сообщил, что в этом году пик продаж пришелся на январь. По февралю эксперт прироста не видит, но есть надежда на март – брони продолжаются.

В компании востребованы два ключевых продукта – со средним чеком около 70 тысяч и 110 тысяч рублей на человека. В этом году чаще запрашивают тур подешевле – с менее насыщенной программой и короче по срокам.

«Путешественники экономят деньги, наибольшим спросом пользуются доступные продукты. В основном приезжают жители Центральной России, лидируют Москва и Петербург, принимаем также группы из Екатеринбурга, Хабаровска, Новосибирска.

С перелетом до Иркутска проблем не возникало, даже в январе можно было приобрести билет из Москвы и обратно за 7,5 тысяч рублей», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

