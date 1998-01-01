Actualne: Карловы Вары пострадали от отсутствия российских туристов

Популярный чешский термальный курорт Карловы Вары оказался в затруднительном положении из-за оттока российских туристов, часть санаториев вынуждена была закрыться, а часть пытается подстроиться под запросы европейских путешественников, сообщает газета Actualne, которую цитирует «Интерфакс».

"В течение нескольких десятилетий россияне владели значительной частью исторического центра, а также составляли большую часть турпотока на термы. После их оттока Карловым Варам удалось привлечь туристов из Чехии и других европейских стран, но оздоровительная индустрия курорта находится под угрозой исчезновения", — пишет издание со ссылкой на мэра курорта Ван Андреа Пфеффер-Ферклова.

Как отметил руководитель информационного центра Карловых Вар Йозеф Длогош, если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 тыс. ночей за первые три квартала, то в 2022 году — всего 10 тыс. за тот же период.

По статистике, несмотря на отток россиян, в 2022 году в Карловы Вары прибыло самое большое количество туристов за всю историю.

"Россияне ездили на курорт по многодневным путевкам в санатории, тратили деньги в дорогих бутиках, а чехи, немцы, итальянцы, испанцы и французы путешествуют в большем количестве, чем раньше, но в основном они приезжают на оздоровление только на выходные и тратят намного меньше денег", — сказал г-н Длохош.

В свою очередь, мэр города Ван Андреа Пфеффер-Ферклова пояснила, что проблемы курорта связаны не только с оттоком российских туристов, но и в целом клиентов, выбирающих программы оздоровления и лечения. "Если мы не найдем новую клиентуру, то оздоровительная индустрия как таковая полностью умрет. У нас были отели, которые на 100% зависели от клиентов, приезжающих к ним на лечение", — сказала она.

Как отмечает издание, санаториев, предлагающих комплексное санаторно-курортное лечение, в городе становится все меньше. Одни пришлось закрыть, другие преобразовать в оздоровительные центры, чтобы удовлетворить спрос туристов из западных стран.

Власти Карловых Вар намерены переосмыслить продвижение курорта, актуализировать его предложения в соответствии с запросами современных туристов.

/TOURBUS.RU





Фото: piqsels.com



