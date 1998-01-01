Новости Эксперты: «Для работы с Китаем нужна новая стратегия» Около ста представителей турбизнеса Северной столицы приняли участие в стратегической сессии «Российско-китайский туризм — перезапуск»

Стратегическая сессия «Российско-китайский туризм — перезапуск» прошла в Санкт-Петербурге 8 февраля. Сессия проходила в стенах овеянного славой Русского географического общества и собрала около ста представителей туристического и гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга. Многих участников встречи волновал вопрос, когда реально возобновится турпоток из Китая в центральную часть России. Однако организаторы сессии во главу угла поставили вопрос «Как?» – как возобновится массовый безвизовый туризм из КНР в Россию. И какие будут на то технические установки и регламенты. В частности, возник вопрос, собираются ли власти реанимировать эксплуатацию Специализированной информационной мистемы (СИС), ранее продвигаемой ликвидированным Ростуризмом. Пока, насколько известно, председатель правительства РФ Михаил Мишустин вернул проект нового соглашения разработчикам на доработку и согласование «Для работы с Китаем нужна новая стратегия. Такая стратегия, которая исключит попытки теневых структур возобновить различного рода теневые схемы в отношении массового безвизового туризма из КНР в Россию», - заявил в ходе стратегической сессии «Юрий Цуркан, председатель Совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму. Между тем, сейчас очень благоприятное время для качественного и успешного возобновления въездного туризма из КНР в Россию. «Вследствие антикитайских настроений в США и Европе часть туристических потоков из Китая наверняка будет переориентироваться в сторону России. Поэтому наши культурные обмены будут усиливаться», - сказал в своем выступлении Алексей Маслов, директор института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова. Другие выступающие указывали, что китайские турфирмы сейчас отмечают всплеск интереса туристов к люксовым и премиальным продуктам. В фокусе внимания туристов из КНР окажутся в первую очередь отели категории 4*. По оценке гида-переводчика Максима Сапрыкина, одна из главных тенденций в китайском туризме — резкий рост запросов на индивидуальные туры. У путешественников из Китая есть желание увидеть, узнать и попробовать что-то необычное, не то, что показывают и предлагают многочисленным группам, водя их по накатанному маршруту. Однако китайский турист явно молодеет и в большинстве своем ориентируется на китайских блогеров. Таким образом, если туроператоры и регионы хотят продвинуть для гостей из КНР новые локации и достопримечательности, им необходимо заручиться поддержкой популярных китайских блогеров. Председательствующий на стратегической сессии президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма Владимир Шаров сообщил, что текущая сессия – лишь первая в серии из 5-6 сессий, призванных обсудить параметры возобновления приема туристов из Китая в России. При этом возрождение въездного туризма из КНР не будет быстрым делом, а растянется на определенный период времени, - заключил эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 По тексту:



Подписка