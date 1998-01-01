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13 февраля
Эксперты: «Для работы с Китаем нужна новая стратегия»
Около ста представителей турбизнеса Северной столицы приняли участие в стратегической сессии «Российско-китайский туризм — перезапуск»
Стратегическая сессия «Российско-китайский туризм — перезапуск» прошла в Санкт-Петербурге 8 февраля.
Сессия проходила в стенах овеянного славой Русского географического общества и собрала около ста представителей туристического и гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга.
Многих участников встречи волновал вопрос, когда реально возобновится турпоток из Китая в центральную часть России. Однако организаторы сессии во главу угла поставили вопрос «Как?» – как возобновится массовый безвизовый туризм из КНР в Россию. И какие будут на то технические установки и регламенты.
В частности, возник вопрос, собираются ли власти реанимировать эксплуатацию Специализированной информационной мистемы (СИС), ранее продвигаемой ликвидированным Ростуризмом. Пока, насколько известно, председатель правительства РФ Михаил Мишустин вернул проект нового соглашения разработчикам на доработку и согласование
«Для работы с Китаем нужна новая стратегия. Такая стратегия, которая исключит попытки теневых структур возобновить различного рода теневые схемы в отношении массового безвизового туризма из КНР в Россию», - заявил в ходе стратегической сессии «Юрий Цуркан, председатель Совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму.
Между тем, сейчас очень благоприятное время для качественного и успешного возобновления въездного туризма из КНР в Россию. «Вследствие антикитайских настроений в США и Европе часть туристических потоков из Китая наверняка будет переориентироваться в сторону России. Поэтому наши культурные обмены будут усиливаться», - сказал в своем выступлении Алексей Маслов, директор института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова.
Другие выступающие указывали, что китайские турфирмы сейчас отмечают всплеск интереса туристов к люксовым и премиальным продуктам. В фокусе внимания туристов из КНР окажутся в первую очередь отели категории 4*.
По оценке гида-переводчика Максима Сапрыкина, одна из главных тенденций в китайском туризме — резкий рост запросов на индивидуальные туры. У путешественников из Китая есть желание увидеть, узнать и попробовать что-то необычное, не то, что показывают и предлагают многочисленным группам, водя их по накатанному маршруту.
Однако китайский турист явно молодеет и в большинстве своем ориентируется на китайских блогеров. Таким образом, если туроператоры и регионы хотят продвинуть для гостей из КНР новые локации и достопримечательности, им необходимо заручиться поддержкой популярных китайских блогеров.
Председательствующий на стратегической сессии президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма Владимир Шаров сообщил, что текущая сессия – лишь первая в серии из 5-6 сессий, призванных обсудить параметры возобновления приема туристов из Китая в России. При этом возрождение въездного туризма из КНР не будет быстрым делом, а растянется на определенный период времени, - заключил эксперт.
/TOURBUS.RU
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