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Власти Гонконга бесплатно раздадут туристам 500 тыс. авиабилетов

При этом российским туристам могут достаться не более двухсот билетов

Власти Гонконга бесплатно раздадут 500 тыс. авиабилетов на общую сумму 254 млн долларов. Акция начнется с 1 марта, но российские туристы смогут принять в ней участие не раньше мая, - сообщает «Российская газета»

"Это, дамы и господа, вероятно, самый теплый прием в мире", - заявил на презентации акции "Привет, Гонконг" мэр города Джон Ли, которого цитирует The Post. Причина такой щедрости в резком сокращении числа туристов в последние несколько лет.

До пандемии это был один из самых посещаемых городов мира, в 2019 году там побывали 56 млн путешественников. Для сравнения: в первые восемь месяцев прошлого года эта цифра, по данным ТАСС, составила всего 184 тыс.

Раздачу билетов поручат авиаперевозчикам Cathay Pacific, HK Express и Hong Kong Airlines. С 1 марта билеты станут доступны жителям Юго-Восточной Азии, с 1 апреля - материкового Китая, а с 1 мая - туристам из остальных стран мира. С июля бесплатные билеты смогут приобрести местные жители.

Как именно туристы из разных стран и регионов мира смогут получить бесплатные билеты в Гонконг, будет зависеть от «правил местного рынка и обычаев», отмечает генеральный директор аэропорта Гонконга Фред Лам. По его словам, билеты могут быть разыграны в лотерею, выданы в качестве бонуса при покупке других билетов и т. д.

«Несмотря на то, что мы выдаем только 500 000 авиабилетов, мы считаем, что это привлечет более 1,5 миллиона туристов. И что те, кто получил билеты, привезут с собой еще 2-3 друзей и родственников», – цитирует CNBC г-на Лама.

По данным Ассоциации туроператоров России, количество авиабилетов для каждого региона рассчитано пропорционально количеству посетителей Гонконга до пандемии. Именно потому нашим туристам не стоит ждать большой квоты.

"По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году в Гонконг выехали 21 575 граждан РФ: это 0,04% от всего турпотока в Гонконг. Получается, что россиянам теоретически могут достаться всего 200 бесплатных билетов", - сообщили в АТОР.

Кроме того, сегодня прямых рейсов из Москвы в Гонконг нет - лететь нужно с пересадкой в Турции, Катаре, Эфиопии или ОАЭ.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com