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Петербург готовится принимать медицинских туристов из Китая

В прошлом году Северная столица приняла более 50 тысяч иностранных медицинских туристов

Представители Санкт Петербургского Агентства медицинского туризма, подведомственного Комитету по развитию туризма, совместно с партнерскими медицинскими организациями Северной столицы разработали ряд комплексных медицинских турпродуктов, ориентированных на гостей из КНР. - сообщили нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.

Медицинским туристам будет предложено пройти постковидную реабилитацию для взрослых и детей – как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. В настоящее время проводится маркетинговое исследование спроса.

Как сообщается, Северная столица обладает всем необходимым для оказания медицинских услуг гостям из Восточной Азии. Ранее особой популярностью у граждан Китая, приезжающих в Северную столицу, пользовались стоматологические услуги, пластическая хирургия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, ортопедия.

Сейчас Петербург и Китай ведут совместную работу по развитию устойчивых взаимовыгодных партнерских отношений в области медицинского туризма.

Китай является важнейшим направлением по привлечению иностранных туристов. До пандемии доля гостей из стран азиатского рынка составляла более 60% зарубежного турпотока в Санкт Петербурге. В основном – за счет граждан КНР. В этом году Китай начинает возобновлять выездной туризм в некоторые страны, и Россия вошла в их число.

В связи с накопленным за это время отложенным спросом имеется существенный потенциал роста китайских медицинских туристов.

За 2022 год более трехсот медицинских и санаторно-курортных организаций Санкт Петербурга приняли 51 тысячу иностранных туристов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана, Ливии, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии, Узбекистана и ОАЭ.

В 2023 году планируется увеличить число медицинских туристов, приезжающих в город для прохождения лечения или реабилитации, в том числе, за счет привлечения гостей из других стран.

Согласно данным «Турбарометра Санкт Петербурга», медицинский туризм входит в топ-5 причин для посещения Северной столицы. При этом люди, приезжающие на лечение, оздоровление и реабилитацию, находятся в нашем городе дольше, чем другие туристы, а значит, и средний чек у них больше. Кроме того, медицинский туризм актуален вне зависимости от сезона.

Сейчас город на Неве входит в число наиболее популярных направлений медицинского туризма. Пациентов привлекают высокий уровень медицины, а также хорошее соотношение стоимости и качества услуг.

Отметим, что в 2022 году по решению губернатора Александра Беглова санаторно-курортные учреждения Петербурга были включены в перечень предприятий туристской отрасли, на которые распространяются городские меры поддержки и льготы по имущественному, земельному и транспортному налогам.

/TOURBUS.RU