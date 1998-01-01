Fun&Sun взял в управление у компании "Водоходъ" речной теплоход «Нижний Новгород»

Туроператор планирует отправить в этом году в речные круизы на арендованном теплоходе 4,5 тыс. туристов

Как сообщает «Интерфакс», на совместной пресс-конференции в Москве было объяалено, что туроператор Fun&Sun на летнюю навигацию 2023 года взял в управление речной теплоход "Нижний Новгород" (на фото), принадлежащий компании "Водоходъ"

Как рассказал журналистам гендиректор круизного оператора Ришат Багаутдинов, начиная с 2021 года в компании наблюдают взрывной рост интереса россиян к круизным турам. По словам г-на Багаутдинова, в 2022 году в круизы продолжительностью более одного дня отправились 320 тыс. россиян.

"Но, чтобы сделать резкий скачок, мы видим необходимость кооперации с другими игроками массового туристического бизнеса. Поэтому наше решение о партнерских отношениях с Fun&Sun логично. У компании есть имя, стандарты, аудитория, которая следует за концепцией туроператора", — рассказал он.

Как рассказал глава "Водохода", туроператор возьмет в управление теплоход "Нижний Новгород", соответствующий по уровню отелю 4* и рассчитанный на 208 человек.

"Мы берем на себя обеспечение проживания, питания, экскурсионной программы и безопасность, а сама концепция отдыха, стандарты – это зона ответственности партнеров.

Мы получаем возможность расширить знание о существовании такого вида отдыха среди активных туристов. А для Fun&Sun это новый продукт в их портфеле", — пояснил он.

Гендиректор Fun&Sun Владимир Рубцов в свою очередь отметил, что туроператор давно хотел добавить к ассортименту путешествий по России круизные туры, так как рост интереса к этому виду отдыха в 2022 году оказался наиболее заметным среди других пакетных туристических продуктов.

"На теплоходе будут использоваться элементы нашей концепции отдыха Family, которую мы используем в отелях Турции, Египта, России. Например, это детский клуб "Тукан" примерно в таком же формате, в каком клубы работают в отелях. Это авторский подход к питанию: например, качественный кофе и десерты в кофейне, занятия фитнесом.

Рассчитываем, что этот продукт будет интересен для молодежи, семей. А не только для пар и пенсионеров, на которых раньше традиционно были ориентированы круизные туры", — рассказал он.

"Навигация продлится с 29 апреля по 2 октября, первый круиз загружен на 70%. На майские праздники активно идет бронирование. В первую очередь, круизы стали продавать наши собственные агентства, франчайзи и основные партнеры. Первый круиз будет выполнен по маршруту Москва – Тверь, потом теплоход отправится из Москвы в Плес, потом в Казань и обратно. Следующие маршруты охватят северные регионы – Санкт-Петербург, Кижи, Валаам.

В сентябре планируется заход в Астрахань через Самару и Саратов. То есть, мы предложим разноплановые маршруты, которые учитывают событийную повестку. Например, в Астрахани в сентябре можно увидеть цветение лотосов, на Севере в июне — белые ночи", — добавил г-н Рубцов.

"Для нас это первый пробный шаг. В Европе это распространенная практика, но в России впервые туроператор заходит со своей концепцией на теплоход. В общей сложности рассчитываем отправить в путешествия по рекам на теплоходе «Нижний Новгород» за навигацию 2023 года 4,5 тыс. туристов", — подытожил г-н Рубцов.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено компанией «Водоходъ»