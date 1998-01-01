Jazeera Airways полетела из Москвы в Кувейт, но турвизы туда не выдают

Как мы сообщали ранее, авиакомпания Jazeera Airways начала выполнять прямые регулярные рейсы между Россией и Кувейтом, полеты выполняются четыре раза в неделю из столичного аэропорта «Домодедово».

Однако, по информации РСТ, новые рейсы доступны только транзитным пассажирам, так как посольство Кувейта не оформляет туристические визы.

«Сейчас посольство Кувейта не выдает туристических виз россиянам. До пандемии можно было получить краткосрочные деловые, их оформлением занимались принимающие компании и местные отели под бронирование отеля на даты поездки.

Это что-то вроде электронных виз, полученное разрешение потом меняли на визу на границе. Мы пытались запросить такие визы этой осенью и зимой, но получили отказ», – сообщила генеральный директор компании «Открытие» Софья Гаврилова

Эксперт полагает, что, скорее всего, речь идет о транзитных рейсах в другие страны: перевозчик летает на Ближний Восток, Шри-Ланку, в Непал, Пакистан, Индию и Европу. «В январе беседовала с сотрудником посольства, пока даже речи не идет о выдаче туристических виз. Но транзитным пассажирам виза не нужна, если дальше они летят той же авиакомпанией», – уточнила Гаврилова.

Запросы отдельно на Кувейт туроператору поступают крайне редко, им интересуются в составе комбинированных туров по нескольким ближневосточным странам, включая Бахрейн, Катар, Оман.

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов назвал несколько причин непопулярности Кувейта помимо визовой политики. «Это довольно консервативная страна, что особенно заметно на фоне более продвинутых Дубая и Катара. Например, там есть отель Jumeirah, но он «сухой», то есть безалкогольный, что для цепочки несвойственно.

Во-вторых, Кувейт в памяти россиян ассоциируется исключительно с войной в Персидском заливе и большим количеством американских военных баз. И в-третьих, рейсы поставили, но никто об этом не знает.

Я бы на месте авиакомпании, как минимум, прошелся бы по туроператорам, пошумел бы об этом в прессе», – пояснил он.

Г-н Арутюнов добавил, что кувейтскому перевозчику будет непросто занять свою нишу на российском рынке, так как практически весь Ближний Восток уже давно охвачен обширной сеткой полетов из России. «В ту же Европу удобнее летать через Дубай, самолеты отправляются, как электрички. Возможно, у этих рейсов есть какая-то иная, к примеру, политическая задача. Хотя сейчас любые зарубежные рейсы со стыковками по миру будут пользоваться спросом.

Но отсутствие внятного продвижения и перспективы вызывает недоверие – как поставили под неочевидные задачи, так и сняли в любой момент», – заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено авиакомпанией