Туроператоры увеличивают перевозку на Шри-Ланку

Пакетные туры в Шри-Ланку на рейсах Red Wings предлагают туроператоры Fun&Sun, Aneх Tour, «Интурист» и ПАКС

Авиакомпания Red Wings с марта увеличит количество рейсов из Москвы на Шри-Ланку, сообщает АТОР со ссылкой на представителя перевозчика. Он напомнил, что рейсы Red Wings из Москвы в аэропорт Матталы стартовали в конце декабре с частотой два раза в неделю.

«С февраля мы увеличили частоту до трех в неделю. А с марта добавим еще один рейс каждые 10 дней», – сказали в Red Wings.

В настоящее время пакетные туры в Шри-Ланку на рейсах Red Wings предлагают туроператоры Fun&Sun, Aneх Tour, «Интурист» и ПАКС.

Как сообщал ранее АТОР, туроператор Fun&Sun с 10 февраля ставит на маршруте Москва – Маттала дополнительный и вместительный борт авиакомпании Red Wings – широкофюзеляжный Boeing 777-200 на 410 кресел.

В стоимость перевозки включены багаж (до 20 кг, багаж на инфанта – 10 кг) и ручная кладь (до 5 кг). Пассажирам предоставляются горячее питание и прохладительные напитки.

Полетная программа Fun&Sun в Матталу заявлена до 24 апреля. Продолжительность туров – 10, 11 и 12 ночей.

Блок мест на рейсах Red Wings (цепочка раз в 10 дней) есть и у туроператора ПАКС. Блочная программа ПАКС стартует с 10 февраля: всего будет 7 заездов. По словам представителей ПАКС, спрос на блочную программу большой: места на ближайшие даты вылета проданы. Туры с вылетом 13 марта – от 157 тыс.руб. на двоих.

На рейсах Red Wings в Матталу также берут блоки туроператоры Anex Tour и «Интурист». Вылеты на бортах Red Wings в марте – три раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье).

По данным Anex Tour, в первой половине марта тур на 9 ночей (+1 в полете) на рейсе Red Wings в отель 3* (завтраки) стартует от 156 тыс. руб. на двои (топливный сбор включен в стоимость).

По информации АТОР, количество туристов, прибывших в Шри-Ланку в первую неделю февраля, превысило 26 тысяч, и Россия в лидерах въездного потока (6619 прибытий).

На долю РФ приходится 25% всех иностранных визитов. В ТОП-5 также входят Великобритания, Германия и Франция.

Всего с начала 2023 года на Шри-Ланке уже побывало почти 32 тыс. россиян. Напомним, что за весь прошлый год на острове было 91 тыс. туристов из России.

Учитывая наплыв туристов, министерство портов, судоходства и авиации Шри-Ланки поручило официальным лицам в аэропортах Катунаяке и Маттала открыть дополнительные окна для оформления виз по прибытию и увеличить количество кабин на погранконтроле для ускорения обслуживания туристов.

/TOURBUS.RU

Фото: piqsels.com

